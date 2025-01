Manchester City anuncia contratação do zagueiro Abdukodir Khusanov

Nesta segunda-feira, o Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Abdukodir Khusanov, com contrato válido até 2029.

O jogador de 20 anos chega aos Citizens por 40 milhões de euros (cerca de R$ 249,6 milhões) após defender o Lens, da França, por um ano e meio. O atleta é o primeiro uzbeque na história do Campeonato Inglês.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov ? pic.twitter.com/ltXMbzm3TK ? Manchester City (@ManCity) January 20, 2025

Revelado no futebol uzbeque aos 18 anos, Khusanov foi comprado pelo Energetik-BGU Minsk, da Bielorrúsia. Com as boas atuações na equipe, foi titular na seleção do Uzbequistão sub-20 e peça importante para o título asiático da categoria.

Após a conquista, o zagueiro chamou a atenção do Lens, que pagou 450 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões na época) pelo defensor.

Newcastle e Real Madrid também se interessaram pela promessa, porém o Manchester City levou a melhor.

Com problemas no setor defensivo devido as lesões de Aké, Stones e Rúben Dias, o técnico espanhol Pep Guardiola pediu a contratação de zagueiros rápidos. Além de Khusanov, o Manchester City encaminhou a contratação de Vitor Reis, do Palmeiras.

No Campeonato Francês, Khusanov atuou 31 vezes e, em 12 oportunidades, sua equipe não tomou gol. Apesar de ter recebido oito cartões amarelos pela equipe, o zagueiro uzbeque contribuiu com precisão nas suas roubadas de bola, tendo uma média superior a cinco desarmes por jogo, segundo o Sofascore.