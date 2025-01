Livre no mercado, Mariano quer continuar na ativa: 'Não estou parando'

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o experiente lateral direito Mariano descartou a aposentadoria após deixar o Atlético-MG.

O atleta de 38 anos está livre no mercado e planeja jogar ao menos mais uma temporada.

Não estou parando, penso em mais um ano. Pouco a pouco vamos ver o que o futebol nos prepara pós-carreira .

Mariano

O lateral estava desde 2020 no Galo, onde foi multicampeão mas também experimentou dissabores como o vice-campeonato da última Libertadores.

Mariano relatou um clima de velório no vestiário após o vice para o Botafogo.

Quando eu perco, eu fico mal pra caramba. E jogos finais é velório. Imagina a final da Libertadores da maneira que foi, eu fiquei mal pra caramba porque para mim foi uma coisa inédita, foi minha primeira final de Libertadores com 38 anos e eu nem esperava entrar.

Não era titular, não era a segunda e nem a terceira opção, tinha o Lyanco, o Saraiva, às vezes jogava o Fuchs, depois que vinha eu. Opção do treinador, que sempre respeitei.

Eu estava no banco para ajudar, eu queria ganhar. Eu estou num momento da carreira que eu quero ganhar. Não é que eu estou de passeio, você vendo eu treinar, dou meu máximo, ajudo meus companheiros, vou fazer isso sempre, só que eu quero jogar também.

Mariano

No Atlético-MG, Mariano conquistou Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, além de cinco Campeonatos Mineiros.

