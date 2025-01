Léo Batista é velado na sede do Botafogo: 'Grande mestre'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O corpo do jornalista esportivo João Batista Belinaso Neto, o Léo Batista, foi velado na tarde desta segunda-feira (20), na sede do Botafogo. Ele morreu no último domingo, aos 92 anos, após complicações de um tumor no pâncreas.

O que aconteceu

A cerimônia teve a presença de familiares, amigos, companheiros de profissão e fãs. O sepultamento será nesta terça-feira.

A relação era de muita amizade. Trabalhamos juntos por 18 anos na TV Globo, mas continuou. Foram 35 anos, sempre nos falando. Foram tantas histórias, tantos momentos. No aniversário de 25 anos do Globo Esporte fizemos uma homenagem a ele, que foi o primeiro apresentador. Ele foi o primeiro de vários programas. No esporte o Léo fez história, marcou. Ele era um grande mestre, grande professor, estava sempre disposto a ensinar. Tudo que ele sabia queria passar e ajudar. Mylena Ciribelli

É a onipresença mais longeva que a gente já viu. Nunca vi alguém estar tanto tempo presente nas nossas vidas, em tantas gerações. Tenho um orgulho enorme de ter convivido com o Léo 35 anos dentro da redação. Aprendi muito com ele. A primeira vez que o vi, o coração disparou. Com o tempo, foi virando um amigo, professor. Ele era uma pessoa de ética, de uma energia incrível. Não lembro do Léo como uma pessoa de idade, parado. Sempre estava de mesa em mesa, falando com todo mundo. Realizou tudo que tinha para realizar, foi mais que uma testemunha da história, foi um relator. Tino Marcos

O jornalista estava internado desde o dia 6. Ele deu entrada no hospital "em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas", apontou boletim médico divulgado na última sexta-feira.

Léo Batista era torcedor do Botafogo declarado. O Alvinegro, inclusive, batizou uma cabine de TV no Estádio Nilton Santos em homenagem a ele.