Guilherme lidera quesitos ofensivos do Santos desde estreia

Guilherme é o principal destaque do Santos nos últimos anos. Prova disso é que o atacante de 29 anos lidera todos os principais quesitos ofensivos do Peixe desde sua estreia.

De acordo com o Sofascore, desde que estreou com a camisa do Santos, em janeiro de 2024, Guilherme é o líder em gols (16), assistências (10), participações em gols (26) e finalizações no gol (51). Além disso, o ele também é o atleta santista que mais criou grandes chances (9), com mais passes decisivos (80), duelos ganhos (266), ações na área rival (184) e bolas recuperadas no ataque (28).

Guilherme entre todos do @SantosFC desde a sua estreia pelo clube: 1° em Nota Sofascore (7.56)

1° em gols (16)

1° em assistências (10)

1° em participações em gols (26)

1° em finalizações no gol (51)

1° em passes decisivos (80)

1° em grandes chances criadas (9)

1° em duelos... pic.twitter.com/BEb61cbkI3 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 20, 2025

O atacante foi o grande nome do Alvinegro Praiano na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele participou de 31 jogos, com dez gols marcados e oito assistências distribuídas.

Guilherme manteve o bom desempenho da última temporada neste início de 2025. O camisa 11 marcou todos os três gols do Santos na temporada. Até o momento, o Peixe disputou dois jogos, com uma vitória e um empate.

O time praiano e o atacante entram em campo nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 2h135 (de Brasília).