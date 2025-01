Guarani inicia preparação para encarar São Paulo com expectativa de retornos e reforços

O empate sem gols com a Inter de Limeira, fora de casa, no último sábado, já ficou no passado para o Guarani. Acontece que na quinta-feira tem mais um desafio importante no Paulistão: visitar o São Paulo, no estádio MorumBis, às 19h30. Para o duelo, o técnico Mauricio Souza tem a expectativa de poder contar com alguns retornos e novos reforços.

A principal expectativa está na defesa, apesar de o clube ainda não ter levado gols no Paulistão em duas rodadas. Em transição física, o zagueiro Alan Santos poderá reestrear com a camisa do Guarani, após um ano defendendo o São Bernardo. Já Márcio Silva foi muito bem na estreia, mas sentiu dores musculares e foi poupado contra a Inter de Limeira.

Mesma situação do volante Anderson Leite que sentiu uma lesão muscular na panturrilha na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP e passou por exames de imagens, mas ainda não se sabe a gravidade da lesão. Titi foi titular ao lado de Raphael Rodrigues na defesa contra a Inter de Limeira e pode ser mantido.

"O Márcio está voltando de lesão grave no joelho, foram 10 meses sem atuar. Então, ao primeiro sinal de incômodo, a gente preferiu segurar. O Anderson fez exame. Sentiu a panturrilha. Não sabemos ainda o grau. Tomara que não seja nada grave, mas a panturrilha é complicado", explicou Maurício Souza.

Além disso, o treinador ainda vive a expectativa da chegada de mais três reforços para fechar o elenco: um zagueiro, um meio-campo e um centroavante. Atualmente, o Guarani divide a liderança do Grupo B com o Santos, ambos com quatro pontos.