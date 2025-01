Giro europeu: Chelsea bate Wolverhampton e volta a vencer após cinco jogos de jejum no Inglês

Nesta segunda-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Wolverhampton no Stamford Bridge e venceu por 3 a 1, com gols de Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella e Noni Madueke, enquanto Matthew Doherty descontou.

Com isso, o time comandado por Enzo Maresca, que não vencia na competição desde o dia 15 de dezembro (três empates e duas derrotas), quebrou a má sequência e chegou a 40 pontos, agora na quarta colocação. Do outro lado, o Wolverhampton conheceu seu terceiro revés seguido e ficou em 17º, com os mesmos 16 somados.

O Chelsea retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Manchester City, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Wolverhampton recebe o Arsenal no Molineux Stadium. O duelo acontece às 12h.

Os gols

O placar foi aberto logo aos 24 minutos do primeiro tempo, com Tosin Adarabioyo. O jogador do Chelsea pegou a sobra dentro da grande área e, de frente para o goleiro, não perdoou.

O empate do Wolverhampton aconteceu aos 50, ainda da etapa inicial. Após a cobrança de escanteio, Matthew Doherty aproveitou a bagunça dentro da área para empurrar a bola ao fundo das redes.

Mas aos 15, Marc Cucurella colocou o Chelsea novamente em vantagem. Ele recebeu de Dewsbury Hall, dominou e finalizou no canto esquerdo do goleiro.

Noni Madueke foi quem fechou a conta. O jogador concluiu de cabeça o passe do companheiro Trevoh Chalobah.

Como goleia Udinese pelo Italiano

Pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Como recebeu a Udinese no Stadio Giuseppe Sinigaglia e goleou por 4 a 1, com gols de Assane Diao, Gabriel Strefezza, Jaka Bijol (contra) e Nico Paz, enquanto Martín Payero diminuiu.

Assim, o Como chegou em sua quinta vitória na competição e alcançou a 13ª posição, com 22 pontos. Já a Udinese ficou estacionada na décima colocação, com os mesmos 26 somados.

Villarreal atropela Mallorca pelo Espanhol

Já pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal duelou com o Mallorca no Estádio de la Cerámica e atropelou por 4 a 0. Logan Costa, Álex Baena, Dani Parejo e Yeremi Pino foram os autores dos gols.

Deste modo, os mandantes, que haviam sido derrotados pela Real Sociedad na rodada anterior, voltaram a triunfar e alcançaram 33 pontos, na quinta colocação. Já o Mallorca quebrou a sequência de duas vitórias seguidas na competição e ficou em sexto, com os mesmos 30 conquistados.