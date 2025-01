Flaco López sofre com má fase, é cobrado por Abel e pode perder posição para reforços

O argentino Flaco López não vive uma das melhores fases com a camisa do Palmeiras. O atacante, que teve um início de 2024 muito bom, não conseguiu repetir o mesmo início de temporada até aqui, sendo cobrado publicamente pelo técnico Abel Ferreira.

"Thalys é neste momento o nosso melhor atacante. O Flaco está com algumas dificuldades notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. Verdade que ele teve um problema no nariz, a máscara atrapalha um pouco na parte técnica, mas precisamos mais dele", comentou Abel.

A má fase de Flaco começou no fim do Campeonato Brasileiro de 2024. Nos últimos 11 jogos da competição, quando o Palmeiras ainda brigava por título, o argentino marcou apenas um gol. Assim, o jogador de 24 acabou sendo substituído por Rony em certos momentos.

Rony, por sua vez, não deve continuar no Palmeiras, que contratou Facundo Torres e Paulinho para o setor ofensivo, o que significa mais concorrência para Flaco López. Porém, o atacante ex-Atlético-MG está em recuperação de uma lesão e deve voltar apenas em março.

Além disso, Flaco viu o jovem Thalys entrar no segundo tempo em seu lugar e marcar o gol de empate do Palmeiras diante do Noroeste neste sábado, o que pode significar mais um adversário na luta por sua manutenção como titular do Verdão.

Na última temporada, Flaco marcou 22 gols e deu sete assistências em 61 jogos disputados pelo Palmeiras. O alviverde volta a campo nesta quarta-feira contra o Santos, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.