Tem espaço? Felipe Anderson volta, mas vê concorrência em alta no Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

Felipe Anderson foi a novidade do primeiro treino do Palmeiras após o empate contra o Noroeste, em jogo realizado no último sábado (18). O meia-atacante, que ainda não estreou em 2025 por causa de dores na coxa, vive cenário bastante concorrido para atuar na equipe de Abel Ferreira neste Campeonato Paulista.

Tem espaço?

Maior novidade do clube em 2024, Felipe Anderson não conseguiu se firmar no time titular desde que vestiu a camisa do Alviverde: foram apenas 24 jogos e dois gols desde julho, quando o acerto foi confirmado.

Ele, que atua tanto pela ponta quanto pelo meio, havia se reapresentado com o grupo normalmente, mas sentiu dores na coxa e virou ausência dos dois primeiros jogos do Palmeiras na atual temporada. Os comandados de Abel venceram a Portuguesa e empataram com o Noroeste nos primeiros compromissos do ano.

Em meio ao afastamento, o atleta viu dois concorrentes de posição ganharem espaço: os meias Maurício e Rômulo. O primeiro marcou os gols palmeirenses sobre a Lusa, enquanto o segundo atuou nos dois embates do clube.

A situação piora porque Estêvão é considerado titular incontestável na ponta direita, e Facundo Torres, que atua pelos dois lados, já estreou — o uruguaio é um dos reforços de peso para 2025, ao lado do ainda lesionado Paulinho. Há ainda Raphael Veiga entre as opções do meio para frente.

Apto para jogar, Felipe Anderson pode reaparecer nesta quarta (22), quando o Palmeiras encara o Santos pela 3ª rodada do Paulistão. O clássico, que terá bola rolando a partir das 21h35 (de Brasília), será disputado na Vila Belmiro.

