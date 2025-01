Fabinho festeja elogios de Abel Ferreira e espera mais chances no Palmeiras: 'Dar meu máximo'

Titular do Palmeiras na vitória sobre a Portuguesa, na estreia da equipe no Campeonato Paulista, o volante Fabinho quer aproveitar o rodízio de jogadores promovido pelo técnico Abel Ferreira neste início de temporada para ganhar mais espaço no time alviverde.

"Esse começo de Paulista está dando rodagem ao elenco e todo mundo espera a sua oportunidade, todo mundo trabalha. O Abel está dando essa chance e todos vão se dedicar, entregar seu máximo para aproveitá-las", comentou o camisa 35, que chegou a entrar na mira do Red Bull Bragantino, mas teve sua saída descartada pelo comandante.

O jogador de 22 anos foi elogiado pelo treinador português após o compromisso da primeira rodada do Estadual, no qual cortou a bola e precisou levou um ponto, e recebeu a promessa de que teria mais oportunidades em 2025.

"Fico muito feliz com os elogios do professor. Procuro trabalhar bastante e aproveitar sempre quando tenho as oportunidades. Neste ano não vai ser diferente. Vou trabalhar, dar meu máximo e, quando ele quiser me escalar, vou sempre dar o meu melhor pelo Palmeiras", afirmou o atleta, relembrando o ocorrido em campo. "Estava sangrando muito e precisou dar um ponto. Estou há quase uma semana assim, mas o mais importante é que saímos com os três pontos. Um ponto aqui (na boca) e três dentro de campo, que é o mais importante."

Fabinho espera poder ajudar o clube novamente nesta quarta-feira, às 21h35, diante do Santos, na Vila Belmiro, no primeiro clássico do ano. Após o empate por 1 a 1 com o Noroeste, no sábado, o elenco voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e intensificou a preparação para o duelo com um trabalho tático e ensaio de situações de jogo.

"Estamos nos preparando muito bem nesta semana. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. Primeiro clássico do ano, então esperamos entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor para sair de lá com os três pontos", disse o volante.