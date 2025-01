Corinthians confirma renovação de empréstimo com Maycon até o fim de 2025

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a renovação do empréstimo com o volante Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 27 anos ampliou o vínculo com o Timão até o fim de 2025 e celebrou a permanência.

"Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, essa temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, e claro, buscar o maior número de títulos possíveis", afirmou Maycon.

O volante vai para a sua quarta temporada consecutiva no Corinthians. Desde 2022, Maycon tem tido seu empréstimo renovado ao fim dos anos pelo Alvinegro junto com a equipe ucraniana. Devido a lesões, o jogador ainda não conseguiu fazer uma temporada sólida pelo Timão desde que voltou ao clube do Parque São Jorge.

Maycon até o final de 2??0??2??5??! ? O volante #FilhoDoTerrão, que pertence ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia), renovou o seu contrato de empréstimo e segue no Timão! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/zKkvpzhUQe ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2025

Revelado pelo Corinthians, o atleta conquistou o Campeonato Brasileiro (2017) e o Campeonato Paulista (2017 e 2018) antes de ser negociado com o time ucraniano. Somando as duas passagens, ele soma 15 gols e 15 assistências em 202 jogos.

Maycon chegou ao Corinthians para sua segunda passagem em 2022, emprestado pelo time europeu, que enfrentava dificuldades por conta da Guerra da Ucrânia. O volante logo despontou com o então técnico Vitor Pereira, tendo como principal atuação naquela temporada os dois gols marcados contra o Boca Juniors, pela Libertadores.

Para renovar o empréstimo de Maycon em 2023 e 2024, o Corinthians teve que pagar cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação atual) ao Shakhtar.