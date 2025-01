Coordenador do Palmeiras monta time com joias e rebate provocação do Corinthians

No último domingo (19), pelas quartas de final da Copinha, o Palmeiras foi superado por 3 a 2 pelo Grêmio e se despediu da competição. Após a eliminação do Verdão, o Corinthians provocou seu rival ao publicar em suas redes a frase "Primeiro Derby do ano cancelado" já que os times se enfrentariam na semi, e João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Alviverde, respondeu.

"Será que vale a perna trazer esse time de volta para o derby não ser cancelado?", escreveu JP Sampaio, em sua conta no Instagram.

Na imagem divulgada por João Paulo Sampaio, aparece um time formado por jogadores da base alviverde que ainda poderiam atuar nesta edição Copinha, dentre eles Endrick e Estêvão, vendidos a Real Madrid e Chelsea, respectivamente.

O coordenador geral da base do Verdão ainda deixou em evidência o valor de mercado de cada um dos atletas que, juntos, totalizam uma quantia próxima aos 203 milhões de euros (o equivalente a R$ 1,2 bilhão, na cotação atual).

Pela próxima fase, o Corinthians encara o Grêmio na quarta-feira, em horário e local que ainda serão definidos pela FPF. Do outro lado, São Paulo e Criciúma se encaram na terça. A final está marcada para o sábado (25).