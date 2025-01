Conmebol promove pré-temporada para arbitragem e recruta brasileiros

A Conmebol está realizando uma pré-temporada para a árbitros, assistentes e VAR, em Luque, no Paraguai. Entre 19 de janeiro e 1º de fevereiro, 180 profissionais serão divididos em três grupos e trabalharão por quatro dias cada um.

O objetivo, segundo a entidade, será de desenvolver os aspectos técnicos e procedimentos no campo em todas as competições - seleções e clubes -, além de continuar com o treinamento de árbitros nos aspectos técnicos e no uso do VAR. Serão abordados conteúdos teóricos e técnicos, além de orientações regulamentárias e administrativas.

A Conmebol também disponibilizou uma lista com os nomes presentes na pré-temporada. O Brasil será representado por 14 árbitros e assistentes.

Veja quais árbitros brasileiros estarão na pré-temporada

Árbitros:

Raphael Claus

Wilton Pereira Sampaio

Bruno Arleu

Anderson Daronco

Flavio de Souza

Ramón Abatti Abel

Rodrigo Pereira de Lima

Rafael Klein

Árbitro Assistente:

Guilherme Dias Camilo

Bruno Boschilia

Bruno Pires

Danilo Manis

Rafael Alves

Alex Ang