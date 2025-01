Comissão técnica do Corinthians prega cautela com retorno de Garro: "Tem que estar 100% fisicamente"

A comissão técnica do Corinthians não quer queimar etapas quanto ao retorno do meia Rodrigo Garro. O camisa 10, que machucou o joelho direito, ficará pelo menos mais uma semana fora de combate.

Ramón e Emiliano Díaz querem contar com Garro quando ele estiver 100% recuperado de sua contusão. O jogador atuou a reta final da última temporada no sacrifício, com infiltrações, por conta desse mesmo desconforto.

Segundo Emiliano, em entrevista coletiva no último domingo, Garro é ausência certa para o clássico contra o São Paulo, no dia 26.

"Garro necessita de uma semana mais, para o clássico não está. Ele ainda tem que fazer a preparação, é o jogador mais importante do time e quando ele entra, tem que estar 100% fisicamente. O importante ainda está mais para frente", comentou o auxiliar após a vitória do Timão sobre o Velo Clube.

No último dia 10, o Corinthians informou que Garro está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

"Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão", escreveu o clube em nota.

Além do problema físico, Garro se envolveu em um acidente de carro no período final de suas férias, na região de La Pampa, na Argentina. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Garro foi um dos principais jogadores do Corinthians em 2024, com 13 gols e 15 assistências em 63 jogos (57 como titular). Com sua ausência, quem ganha oportunidades é o meia Igor Coronado, que inclusive fez um dos gols no triunfo diante do Velo Clube, em cobrança de falta.