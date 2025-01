Com unificação de grupos, Fluminense vai ter força máxima para o restante do Campeonato Carioca

O Fluminense se reapresentou, nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho e deu início à preparação para o duelo contra a Portuguesa-RJ, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com a presença do elenco principal e o treinador Mano Menezes, o Tricolor carioca vai ter força máxima para o restante da competição.

Os principais jogadores do Fluminense e o técnico Mano Menezes vinham realizando um trabalho separado como forma de pré-temporada. Enquanto um grupo formado principalmente por atletas da base disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, sob o comando de Marcão.

Agora, com o retorno do elenco principal, alguns atletas que estavam disputando o Estadual retornaram para as categorias de base. Apenas o goleiro Gustavo Ramalho, os meias Wallace Davi e Isaque e o atacante Riquelme Felipe permaneceram com os profissionais.

Sol, feriado no RJ e trabalho pro #TimeDeGuerreiros! ?? ?: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/TEzQ761uEc ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 20, 2025

Durante a semana, Mano Menezes vai comandar os treinos visando a partida contra a Portuguesa-RJ. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro. O meia Paulo Henrique Ganso, com miocardite (inflamação do músculo do coração), é desfalque certo para o duelo e será reavaliado em quatro semanas.

Na partida desta quinta-feira, o Fluminense busca sua primeira vitória no Carioca, depois de dois empates e uma derrota nas primeiras rodadas. A equipe ocupa a 10ª posição, com apenas dois pontos somados. Por outro lado, a Portuguesa-RJ é a 3ª colocada, com seis pontos.

Confira o elenco completo do Fluminense para a sequência do Campeonato Carioca

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga



Laterais: Samuel Xavier, Guga, Gabriel Fuentes e Renê



Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freytes e Manoel



Meias: Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Victor Hugo, PH Ganso*, Renato Augusto, Jhon Arias, Lima e Isaque



Atacantes: Germán Cano, Keno, Kauã Elias, Canobbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baya