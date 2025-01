Com Soteldo em campo, Santos abre preparação para enfrentar o Palmeiras

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, os atletas do Santos que não atuaram ou que não jogaram todos os 90 minutos no empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, abriram a preparação para enfrentar o Palmeiras, pelo Paulistão.

Sob o comando do técnico Pedro Caixinha, os jogadores realizaram atividades com e sem bola. Soteldo, uma das principais peças da equipe, apareceu treinando junto ao elenco santista. O venezuelano não foi relacionado para a partida contra a Macaca por conta de uma entorse no tornozelo na vitória sobre o Mirassol, na estreia do estadual.

Apenas seis jogadores atuaram os 90 minutos contra a Ponte Preta. São eles: Gabriel Brazão, Luan Peres, Zé Ivaldo, Leonardo Godoy, Tomás Rincón e Thaciano.

Recém-contratado, o meia fez sua primeira partida completa pelo Santos, já que na estreia, contra o Mirassol, o atleta entrou no lugar de Lucas Braga aos 11 minutos do segundo tempo.

O clássico contra o Palmeiras acontece nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Paulistão. O Peixe, que tem os mesmos quatro pontos do líder Guarani, tenta retomar a ponta do Grupo B.