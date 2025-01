Com direito a clássico, Palmeiras terá sequência dura nos próximos três jogos do Paulistão

Após somar quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara uma sequência dura contra adversários qualificados nos próximos três jogos pelo estadual. Na estreia, o Verdão bateu a Portuguesa por 2 a 0 e depois empatou em 1 a 1 com o Noroeste.

Agora, na próxima rodada, o Palmeiras terá um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. O Peixe venceu sua primeira partida sob comando de Pedro Caixinha e enfrenta a Ponte Preta fora de casa neste domingo.

Três dias depois, o Verdão receberá o Novorizontino no Allianz Parque. A equipe do interior paulista fez uma bela campanha na Série B de 2024 e por muito pouco não conseguiu o acesso à primeira divisão.

Por fim, os comandados de Abel Ferreira encaram o Bragantino no dia 28, terça-feira, no Allianz Parque. Apesar de ter lutado para não cair na reta final do Brasileirão, o Massa Bruta fez muitas contratações e acredita em um começo de ano melhor para as pretensões do time na temporada.

Abel Ferreira tem usado alguns meninos da base nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, como é o caso do zagueiro Luis Benedetti e o atacante Thalys, autor do gol de empate do Verdão diante do Noroeste, neste sábado.

Com quatro pontos em dois jogos, o Palmeiras é o líder provisório do Grupo D, que ainda conta com São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube.