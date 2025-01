Cleiton volta para o time B do Flamengo no Carioca após retorno dos EUA

Do UOL, no Rio de Janeiro

Reforço do Flamengo na reta final da pré-temporada, o zagueiro Cleiton vai se juntar ao elenco que está disputando o Campeonato Carioca novamente.

O que aconteceu

Cleiton foi desfalque no último jogo. Após o empate com o Madureira, ele viajou para os Estados Unidos a pedido do técnico Filipe Luís.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira e já vai embarcar novamente. Ele deve treinar nesta terça.

O zagueiro entrou em campo só no segundo tempo do amistoso. Ele fez uma sessão de treinos e foi utilizado por 45 minutos.

O jovem deve ser titular diante do Bangu, nesta quarta-feira. O Flamengo alternativo faz a última partida no Estadual em São Luís, no Maranhão.

Depois, Cleiton vai se juntar ao profissional novamente para a sequência da temporada. Ele será uma das opções da equipe para a zaga, que tem Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares. O Fla está no mercado por reforços no setor.