Casão: Se explode uma questão de ego, elenco do Corinthians racha

Problemas de ego podem levar ao fim da boa fase do Corinthians, disse Walter Casagrande Jr. no UOL News, nesta segunda (20).

O comentarista entende que a publicação de Yuri Alberto foi uma mensagem direta para Romero, após o paraguaio tomar a frente do camisa 9 para bater um pênalti na partida contra o Velo Clube. O atacante paraguaio desperdiçou a cobrança.

Foi direta mesmo. Um problema do Corinthians pode ser o ego. O ego do Romero, que está há mais tempo, é o artilheiro da Arena e acha que manda no time. [...] Aí, entra os amigos do Yuri Alberto, os amigos do Romero. Se explode uma questão de ego, racha no meio o negócio.

Casagrande

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.