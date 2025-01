Carille convoca torcida do Vasco para duelo contra o Madureira e confirma que usará grupo principal

Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Carille convocou os torcedores vascaínos para comparecerem em peso na Arena da Amazônia, em Manaus, onde o time carioca irá encarar o Madureira. O comandante, que fará sua estreia como treinador do Vasco, também confirmou que utilizará o grupo principal para a partida.

"Bastante ansioso para que a gente possa primeiro fazer por merecer esse apoio do torcedor. Muito feliz por estrear aqui em Manaus, onde tem muito torcedores do Vasco", disse à Vasco TV.

"Espero que possam ir ao estádio para apoiar, nós vamos com o grupo principal para esse jogo. Então que vocês possam ir para nos ajudar dentro de campo, pois vamos fazer por merecer e o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Então espero que vocês possam ir, façam uma linda festa neste início de trabalho, podem ter certeza que vamos retribuir dentro de campo para essa linda festa que vocês irão fazer em Manaus", completou.

Com o time alternativo, o Vasco saiu com três empates nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Assim, a equipe se encontra em nono lugar na classificação.

O jogo contra o Madureira, válido pela quarta rodada do torneio estadual, acontece às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.