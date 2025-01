Caos organizado de Filipe indica soluções caseiras e mercado tímido no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo encerrou a pré-temporada dos Estados Unidos com um bom teste de versatilidade do elenco promovido. Filipe Luís aproveitou o amistoso diante do São Paulo para rodar o time, diversificar os posicionamentos e entender o que esperar de cada um enquanto o clube segue monitorando o mercado. O técnico promoveu um "cos organizado", mudando jogadores de função e testando variações.

O que aconteceu

Filipe entende que a maioria das soluções para o Fla já está na casa. Por isso, o clube vai cumprir o que prometeu de ter uma janela mais discreta nesse início de ano - o que pode mudar mais perto do Super Mundial com nomes mais robustos.

Um zagueiro é a prioridade de momento, mas os jovens da base deram bons recados. O Flamengo fez uma investida por Vitão, do Internacional, mas os valores foram altos. Danilo esfriou, mas segue no radar. O clube tem mais um nome sendo monitorado e quer trazer um ou dois reforços. Ainda que não consiga, Cleiton, Carbone e João Victor saíram dos Estados Unidos com moral e confiança.

A ideia no amistoso foi testar tudo que era possível. O treinador já vinha fazendo isso nos treinamentos e aproveitou o jogo em bom nível na casa do Inter Miami para entender quais posições os jogadores podem entrar além das que já atuam de origem.

O ataque foi o principal alvo dessas mudanças e uma das demandas é encontrar uma outra alternativa para o centroavante. Juninho é uma certeza para o Flamengo neste momento e será titular assim que a comissão entender que está em condições de jogo. Alcaraz começou como referência, posição que já fez em outros clubes, mas não no Fla. Filipe também testou Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata e até Matheus Gonçalves por dentro no jogo e nas atividades. Nos treinos, Bruno Henrique voltou a fazer a função, mas o treinador vê a melhor forma dele na ponta.

A pré-temporada é para testar, criar relações e para ver como o time se sobressai diante das dificuldades. Fiquei feliz pelo esforço que eles fizeram e agora eu tenho claro que cada um pode render também em novas posições Filipe Luís

Foi um bom primeiro teste. Queríamos ganhar, mas o que o Filipe cobrou de nós foi para colocar os comportamentos e as dinâmicas que tivemos nessa semana de pré-temporada e no ano passado. Foi muito bom, algumas coisas temos de melhorar e evoluir. A parte do ritmo faz parte, vai crescendo e entrando no timing de jogo. Alguns jogadores foram sacrificados fora de posição por coisas da pré-temporada, mas é um bom teste para todos mostrarem o trabalho para o Filipe. Alguns se sacrificaram em outra posição e outros também foram testes. Não temos o 9 ainda aqui, então serviu como teste para o jogador que vai aparecer nessa função Léo Ortiz

Um indicativo foi a manutenção da dobradinha Gerson/Wesley na direita. Mesmo ainda com alguns erros e a perna pesada, os dois tem bom entendimento entre si para desenvolver o jogo do Flamengo por aquele lado.

Um atleta importante nessa equação será Arrascaeta. Filipe Luís entende não ter nenhum jogador no elenco capaz de jogar como o meia uruguaio, que é preparado para jogar a Supercopa do Brasil. Por isso, ele improvisou Pablo Lucio em certo momento da partida e o garoto respondeu bem mesmo sendo volante.

O Flamengo retorna ao Brasil e deve se reapresentar na terça-feira. O grupo tem a semana de treinos e viaja na sexta para enfrentar o Volta Redonda no sábado, em Brasília. O time alternativo encerra a participação no Estadual na quarta, contra o Bangu, em São Luís.