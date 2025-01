Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), em jogo que fecha a segunda rodada do Paulistão.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025! Para assinar o pacote UOL Play Futebol por 3x de R$ 29,90, clique aqui

O duelo terá transmissão do UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, TNT e Max. O Canal UOL reexibe o jogo a partir das 23h na TV, e o Placar UOL acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

O Botafogo estreou com derrota para o Guarani por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, e agora tenta somar seus primeiros pontos na competição estadual.

Já o São Paulo faz a sua estreia no Campeonato Paulista, uma vez que 'folgou' na primeira rodada por causa do compromisso do clube com a FC Series, nos EUA.

Nove jogadores já voltaram dos EUA e reforçarão o São Paulo diante do Botafogo-SP. São eles: Rafael, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Moreira, Santi, Rodriguinho, Henrique e William.

Botafogo-SP x São Paulo - 2ª rodada do Paulistão

Data: 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Transmissão: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, TNT e Max

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.