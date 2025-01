São Paulo usa jovens e empata com Botafogo em noite de trapalhada do juiz

Sem Luis Zubeldía e suas principais estrelas à disposição diante da pré-temporada nos EUA, o São Paulo usou os jovens de Cotia em sua estreia no Campeonato Paulista e arrancou um empate por 0 a 0, fora de casa, contra um pouco inspirado Botafogo-SP.

O resultado deixou o Tricolor com 1 ponto e, mesmo com um jogo a menos, à frente do Novorizontino na vice-liderança do Grupo C pelo saldo de gols. O Noroeste está no topo da chave com 4 pontos, enquanto o lanterna Água Santa ainda não saiu do zero.

O time do interior, por outro lado, segue sem vencer após duas partidas — o elenco de Márcio Zanardi, que está no Grupo A, perdeu na 1ª rodada para o Guarani e fechou a rodada na última colocação.

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão na noite de quinta-feira (23). O São Paulo recebe o Guarani, enquanto o Botafogo-SP visita o Noroeste em Bauru.

Como foi o jogo

O 1° tempo esboçou ser quente, mas acabou gelado. O São Paulo carimbou a trave ainda no primeiro minuto com Ryan Francisco, mas perdeu ímpeto em meio a um adversário retrancado e que apostou nas bolas paradas para tentar ameaçar a meta dos comandados do auxiliar Maxi Cuberas. William Gomes tentou incendiar em linda jogada pela esquerda, mas o lance acabou sendo apenas uma faísca em meio a um deserto gelado de ideias.

Na etapa final, a partida continuou sem grandes emoções até uma trapalhada do árbitro João Vitor Gobi, que chegou a marcar um pênalti inexistente para os mandantes e foi salvo pelo VAR (e pelo assistente). O Botafogo-SP tentou nos acréscimos, mas ficou no quase.

Gols e destaques

Joia acerta a trave. O São Paulo demorou pouco mais de um minuto para assustar a meta de João Carlos — e a partir de Ryan Francisco, atual artilheiro da Copinha e que deixou o torneio para integrar o time principal. O centroavante, que fez seu segundo jogo entre os profissionais, carimbou o travessão dos donos da casa após rebatida de Jeferson dentro da área.

Muito passe, pouco futebol. A investida dos visitantes ensaiou um embate frenético em Ribeirão Preto, mas o ritmo foi bem mais lento do que o normal até os 30 minutos. O maior perigo neste período foi protagonizado pelo Botafogo-SP, que investiu na bola aérea e pediu um pênalti após lance que surgiu a partir de escanteio. O Tricolor, por outro lado, comandou a posse, mas não causou grandes danos ao rival.

William Gomes aparece. O ponta, que já atuou entre os profissionais no fim de 2024, gerou uma luz no fim do túnel em lance pela ponta esquerda: William Gomes apostou na individualidade, se livrou de Allyson com uma espécie de drible de letra e, já dentro da área, chutou para cima da meta de João Carlos.

Choque e substituição. O 2° tempo começou, basicamente, com um susto envolvendo Edson e Ryan Francisco. O zagueiro dos mandantes e o atacante dos visitantes disputaram uma bola pelo alto e se chocaram. Mesmo conscientes, os dois ficaram no chão e precisaram de atendimento médico — pior para o defensor, que acabou sem condições e foi substituído por Alisson Cassiano cerca de cinco minutos depois.

Ryan Francisco se chocou com Edson e precisou usar touca na cabeça durante Botafogo-SP x São Paulo Imagem: Thiago Calil/AGIF

Rafael salva o São Paulo. O Botafogo-SP passou a ocupar o campo adversário e quase abriu o placar em jogada que começou com um erro de Rodriguinho, que se atrapalhou e perdeu a bola para Pablo Thomaz. O centroavante da equipe de Ribeirão Preto arriscou de fora da área antes de Rafael protagonizar uma linda defesa. Pouco depois, o próprio camisa 9 se esticou em chute cruzado de Douglas Baggio e, por pouco, não balançou as redes.

Juiz dá pênalti fake e volta atrás (com ajuda de assistente). O árbitro João Vitor Gobi virou o centro das atenções aos 24 minutos, quando Pablo Thomaz arrancou para alcançar a bola e caiu dentro da área antes de ser atingido pelo goleiro Rafael. O juiz cravou pênalti, mas foi chamado pelo VAR para revisão. Gobi chegou a chamar um assistente para ajudar na checagem e, depois de quatro minutos, reverteu a infração e aplicou amarelo ao atacante por simulação. Os mandantes até tentaram surpreender nos acréscimos, mas não mudaram o marcador.

João Vitor Gobi (à esquerda) chamou assistente para ajudar em revisão de lance de Botafogo-SP x São Paulo Imagem: UOL Play

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0x0 SÃO PAULO

Data e horário: 20 de janeiro, às 20h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Santa Cruz (Arena Nicnet), em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Toró, Pablo Thomaz, Sabit (BOT); Moreira, Ferraresi (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson (Alisson Cassiano), Allyson e Risso; Gabriel Bispo (Jean Mangabeira), Dramisino e Leandro Maciel (Sabit); Toró (Jonathan Cafu), Silvinho (Douglas Baggio) e Pablo Thomaz (Alexandre Jesus). Técnico: Márcio Zanardi

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Hugo (Negrucci) e Rodriguinho; Henrique Carmo (Matheus Alves), William Gomes e Ryan Francisco (Lucas Ferreira). Técnico: Maxi Cuberas

