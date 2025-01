Bia Haddad cai nas duplas, e Australian Open adulto termina para o Brasil

Já não resta brasileiros brigando por título no Australian Open adulto. A última representante do país, Beatriz Haddad Maia, foi eliminada na chave de duplas nesta segunda-feira. Ela e sua parceira, a alemã Laura Siegemund, foram derrotadas pelas cabeças de chave #2 da competição, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Ellen Routliffe por 6/7(5), 6/3 e 6/4. O jogo valia uma vaga nas quartas de final.

Bia já estava eliminadana chave de simples. Ela caiu na terceira rodada, superada pela russa Veronika Kudermetova em dois sets. As únicas chances do Brasil em Melbourne agora restam nas chaves juvenis.

Com o resultado de hoje, Dabrowski, que é ex-parceira da brasileira Luisa Stefani, e Routliffe avançam e vão enfrentar na sequência a japonesa Miy Kato e a mexicana Renata Zarazua.

Como aconteceu

Haddad Maia e Siegemund começaram melhor a partida, mas perderam o primeiro break point do jogo quando a alemã errou um smash fácil, perto da rede. No game seguinte, Siegemund teve o saque quebrado, e Dabrowski e Routliffe assumiram a dianteira. A vantagem durou até o décimo game, quando Bia e Laura devolveram a quebra e igualaram o placar pouco depois. A decisão veio no tie-break, e dois voleios simples errados por Dabrowski e Routliffe, fizeram a diferença. Brasileira e alemã aproveitaram e fizeram 7/6(5).

O segundo set foi muito favorável às cabeças de chave, que responderam rápido, anotando uma quebra já no game inicial. Bia e Laura ainda empataram a parcial em 2/2, mas o equilíbrio durou pouco. Com mais duas quebras, Dabrowski e Routliffe fizeram 6/3 e forçaram o terceiro set.

A parcial decisiva começou com os times trocando quebras no segundo e no terceiro games. Pouco depois, o placar mostrava 2/2. O jogo seguiu assim, sem quebras, até o décimo game. Foi aí que Dabrowski brilhou com boas devoluções e um voleio vencedor que definiu a partida.