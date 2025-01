Atuesta recebe novas chances com Abel e sonha com regularidade no Palmeiras em 2025

Retornando de empréstimo, o meia Eduard Atuesta sonha com mais chances vestindo a camisa do Palmeiras. O jogador de 27 anos ganhou minutos pelo técnico Abel Ferreira nos dois primeiros jogos do Verdão na temporada, mesmo com forte concorrência no setor em que atua.

Em sua posição, Atuesta disputa vagas com nomes mais badalados no Palmeiras, como Raphael Veiga, já consolidado há anos no clube, além de Maurício, que começou a temporada muito bem com os dois gols marcados diante da Portuguesa, na estreia do Paulistão.

O colombiano foi contratado pelo Palmeiras em 2022, atuando em 52 partidas naquela temporada. Entretanto, não convenceu e perdeu minutos nos anos seguintes. Em 2024, Atuesta foi emprestado ao Los Angeles FC, clube da MLS, onde retomou seu bom futebol e disputou 43 jogos, marcando quatro gols e dando três assistências.

Ao fim do último ano, Atuesta retornou ao Palmeiras, mas sem expectativas de que seria utilizado. A perspectiva mudou com o jogador saindo do banco de reservas nos dois primeiros jogos do Verdão no Paulistão. Entretanto, o colombiano não teve grandes performances nestes duelos.

No total, Atuesta tem 62 jogos pelo Palmeiras, com dois gols marcados e duas assistências. O próximo duelo do Verdão é o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Paulistão.