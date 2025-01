Ankalaev cita alcoolismo e provoca Alex Poatan: "Assinou o atestado de óbito"

Confirmado como próximo desafiante ao cinturão peso-meio-pesado (93 kg) do Ultimate, Magomed Ankalaev resolveu esquentar ainda mais a rivalidade com o brasileiro Alex Pereira, atual detentor do título. Pouco depois do anúncio oficial da disputa entre eles, marcada para o dia 8 de março, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), o wrestler russo utilizou suas redes sociais para subir o tom das provocações a 'Poatan'.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev esbanjou confiança na sua vitória sobre Poatan no UFC 313. Além disso, o lutador russo - primeiro colocado no ranking dos meio-pesados - prometeu se vingar do campeão brasileiro por ele, supostamente, ter atrasado sua chegada a uma disputa de título.

"Você acabou de assinar seu atestado de óbito. Eu vou punir você por fugir de mim e vou fazer você parecer um cara que trabalha em uma borracharia, não um lutador profissional", provocou Ankalaev.

Passou dos limites?

E as provocações do próximo desafiante ao cinturão meio-pesado do UFC não pararam por aí. Também na sua conta no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Magomed Ankalaev usou o alcoolismo de Alex Poatan para atacá-lo. Vale lembrar que o striker paulista já comentou abertamente sobre este problema que enfrentou no passado e que, por pouco, não impediu que um dos maiores lutadores da atualidade chegasse ao topo do esporte.

"Alex Pereira, ele vai a todos os eventos do UFC para conseguir álcool grátis e tempo de câmera, por outro lado. Eu tenho treinado muito duro, 8 de março, o álcool não vai te ajudar", disparou o russo.

Alex Poatan e Magomed Ankalaev se enfrentarão no próximo dia 8 de março, no 'main event' do UFC 313, em Las Vegas (EUA). O brasileiro, atual campeão dos meio-pesados, vai em busca de sua quarta defesa de cinturão bem-sucedida na categoria. Por outro lado, o russo - nº 1 do ranking - chega para a disputa embalado por uma sequência invicta que já dura 13 lutas.

