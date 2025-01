Análise: em ritmo de pré-temporada, Corinthians faz "lição de casa" contra o frágil Velo Clube

Por Iúri Medeiros

O Corinthians ainda está em ritmo de pré-temporada, e a vitória contra o frágil Velo Clube, no último domingo, mostrou isso. Por mais que a equipe alvinegra tenha sido amplamente superior no confronto, é notório como o ritmo do conjunto ainda está abaixo tendo como parâmetro as condições normais.

Mesmo com a utilização de alguns titulares, o Corinthians se mostrou em "marcha lenta" em alguns momentos. Lentidão nas ações, erros de passe, falta de comunicação... Totalmente compreensível tendo em vista o pouco tempo de preparação da equipe desde o final das férias.

E mesmo com as observações feitas, o Timão criou mais, especialmente no segundo tempo. Com mais campo para correr, a equipe acumulou chances com Romero, Memphis Depay, Matheus Bidu, Yuri Alberto, Pedro Raul... O placar poderia ser consideravelmente mais elástico, tendo em vista o abismo de qualidade técnica entre os times.

O melhor em campo foi o volante Raniele, que foi o ponto de equilíbrio no meio-campo com suas assertivas ações defensivas. Menção honrosa para André Ramalho, firme na defesa, e Igor Coronado, autor de um dos gols e peça central na armação das jogadas. Talles Magno, assim como contra o Red Bull Bragantino, deixou sua marca e protagonizou bons dribles.

Já outros nomes não foram tão bem, como Cacá e Matheus Bidu, que cometeram alguns erros "bobos" durante a partida. Chamou atenção também a fragilidade defensiva do Timão nas bolas aéreas, especialmente as cobradas de forma fechada. É um ponto de alerta para os próximos compromissos.

Este período não é para tirar conclusões definitivas. A equipe do Corinthians claramente ainda sente o aspecto físico, e as oscilações ao longo dos 90 minutos são naturais. É, sim, de se valorizar o bom começo no Estadual, com a continuidade da sequência de vitórias e o prosseguimento do modelo de jogo que tanto deu certo no final de 2024.

Agora, o Corinthians tem a chance de fazer novamente sua "lição de casa" antes do clássico contra o São Paulo, dessa vez diante do Água Santa, em Itaquera. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.