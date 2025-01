Alex Poatan abre as portas para possível trilogia com Jiri Prochazka no UFC

O mistério sobre a próxima luta de Alex Pereira no UFC finalmente foi solucionado. No último sábado (18), a organização anunciou que o brasileiro irá medir forças com Magomed Ankalaev no 'main event' do seu show de número 313, programado para acontecer no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). No entanto, o campeão dos meio-pesados (93 kg) não consegue se distanciar de um velho conhecido na liga.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'Poatan' tratou de abrir as portas para a realização de uma possível trilogia com Jiri Prochazka. No UFC, o renomado striker venceu o tcheco duas vezes por nocaute no segundo round. Inclusive, o brasileiro brilhou na revanche contra 'Denisa', em junho.

Como Jiri nocauteou Jamahal Hill no terceiro round da luta realizada no UFC 311, ele defendeu a segunda posição no ranking da categoria e ficou próximo de disputar o título dela novamente. Empolgado, o tcheco até manifestou o desejo de acertar as contas com seu carrasco em breve. Sendo assim, 'Poatan' não se opôs a atender o desejo do ex-campeão, caso passe pelo russo, um de seus maiores rivais no MMA.

"Eu estou aqui para lutar. Não importa com quem seja. Lógico que meu foco agora é o Ankalaev, mas, passando dele, com certeza a gente vai dar outra oportunidade para o Jiri. Foi o que ele falou, que ele quer ir atrás do cinturão. Então, vamos lá", declarou o campeão do UFC.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.