Abel comanda trabalho tático, e Palmeiras segue preparação para o primeiro clássico de 2025

Nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras continuou sua preparação para enfrentar o Santos, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília).

Sob o comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão, o elenco fez trabalho tático com duas equipes em campo reduzido e ensaiou situações de jogo. Piquerez, que se recupera de lesão, novamente participou de parte das atividades com o resto do elenco.

O lateral esquerdo uruguaio adiou suas férias e retornou antes da reapresentação do elenco para dar sequência ao seu tratamento.

O atleta de 26 anos está em processo de transição física desde o dia 22 de outubro, quando sofreu grave lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por procedimento cirúrgico.

O Palmeiras já disputou 1100 clássicos, se somadas todas as partidas contra seus três rivais (Corinthians, São Paulo e Santos) em sua história, com 410 vitórias, 330 empates e 360 derrotas. O Alviverde também é o time que mais venceu clássicos paulistas, e sua maior vítima é o Peixe, do qual venceu 152 jogos em 352 disputados.

Com uma vitória (Portuguesa) e um empate (Noroeste) até o momento, o Verdão se encontra com quatro pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com seis unidades.