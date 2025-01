Sem citar Romero, Yuri se manifesta após post enigmático: Sintonia apurada

O atacante Yuri Alberto se manifestou, por meio de sua assessoria de imprensa, após sua publicação no Instagram que sugeriu uma indireta para Romero, companheiro de Corinthians.

O que aconteceu

O jogador não comentou o assunto diretamente, mas destacou a união do grupo e valorizou o bom início da equipe no Campeonato Paulista.

Importante garantir mais três pontos em casa. O entrosamento do ano passado se manteve, nosso time está com uma sintonia cada vez mais apurada. Aqui no Corinthians um ajuda o outro. Todos remam para o mesmo lado. Nossa união traz como fruto o que se vê dentro de campo, nove vitórias seguidas nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, duas vitórias seguidas nas primeiras rodadas do Paulista... Não importa quem erra e quem acerta, o importante é buscar o melhor para o Corinthians.

Yuri Alberto, em nota oficial

Entenda a polêmica

O camisa 9 deu o que falar após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, o atacante fez uma publicação que sugeriu uma indireta para Romero, que perdeu um pênalti no confronto deste domingo, após Yuri ser um dos cotados para bater. Em entrevista coletiva, o auxiliar Emiliano Díaz minimizou o episódio.

"Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair", escreveu Yuri no Instagram logo após o confronto. A reportagem da 'Gazeta Esportiva' apurou que o atleta foi passar pelo exame antidoping depois do duelo.

O atacante queria bater o pênalti, assinalado aos 10 minutos da segunda etapa, mas a palavra final foi de Romero. O camisa 11 desperdiçou a penalidade, parando no goleiro Dalton.

O Corinthians venceu o Velo Clube neste domingo por 2 a 1, com gols de Igor Coronado e Talles Magno. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Água Santa, novamente na Neo Química Arena.