Veja os números de Facundo Torres em estreia pelo Palmeiras

O atacante uruguaio Facundo Torres estreou pelo Palmeiras no último sábado, no empate por 1 a 1 com o Noroeste, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa 17 teve atuação de pouco brilho, mas não se escondeu ao longo dos 90 minutos.

Segundo o Sofascore, Facundo terminou a partida com duas finalizações, sendo uma em direção ao gol e a outra para fora. O uruguaio também buscou quatro cruzamentos, sendo apenas um certo.

Ainda do ponto de vista ofensivo, Torres acertou 34 de 42 passes, o que dá um aproveitamento de 81%. Do total, dois passes viraram finalizações de companheiros.

Facundo Torres atuou em diferentes faixas do campo (Foto: Reprodução/Sofascore)

Defensivamente, Facundo pouco contribuiu, pelo menos do ponto de vista estatístico. O jogador terminou o duelo em Bauru sem nenhum desarme, corte ou interceptação. Quanto aos duelos no chão, o ponta ganhou dois de quatro.

Facundo deve ter mais oportunidades neste começo de Paulista, especialmente por conta do rodízio que Abel vem promovendo devido à curta pré-temporada. O atleta que veio do Orlando City custou US$ 12 milhões (cerca de R$ 73 milhões) e assinou contrato com o Verdão até final de 2029.

Jogo contra o Noroeste e situação no Paulista

Em um duelo marcado por muitas chances de gols para os dois lados, o Noroeste abriu o placar no começo do segundo tempo, com Carlão. O Palmeiras cresceu após sair atrás e igualou com Thalys, que estava na Copinha e foi chamado por Abel para fazer parte do plantel neste começo de Estadual.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação a São Bernardo e Ponte Preta, que ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Santos, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira, na Vila Belmiro.