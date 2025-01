Vasco busca empate com o Boavista, mas permanece sem vencer no Campeonato Carioca

O Vasco ampliou seu jejum de triunfos no Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o time de São Januário foi até o estádio Elcyr Resende, em Saquarema, para encarar o Boavista, e com um time misto, saiu atrás do placar, buscou a igualdade, mas acabou emplacando o terceiro empate seguido no estadual, com 1 a 1 pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Com o resultado, o Vasco foi a três pontos e parou na nona colocação da tabela de classificação, um atrás do Madureira, primeiro time no G-4 - zona de classificação às semifinais. Já o Boavista tem quatro e é o quinto colocado.

Mesmo jogando fora de casa, o Vasco começou a partida pressionando o Boavista e dominando a posse de bola, porém, assim como nos últimos jogos, pecou na finalização das jogadas, o que custou caro. Aos 20, em contra-ataque pela direita, Caetano aproveitou uma falha de Souza e tocou para Zé Vitor concretizar a "Lei do Ex" e abrir o placar para o time da casa.

Após o gol, o Boavista se fechou ainda mais na defesa e não deu espaços para o Vasco, que com falta de criatividade, não conseguiu criar mais nenhuma chance de perigo e foi para o intervalo atrás no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o time de São Januário seguiu pressionando e aumentou o volume de jogo no setor de meio-campo, o que originou mais jogadas de perigo. E a pressão, enfim, surtiu efeito. Na melhor chance do Vasco na partida, Hugo Moura cruzou na medida para o jovem Walace, que de cabeça, deixou tudo igual no marcador.

Com o placar igualado, o Vasco se soltou mais no ataque, mas voltou a tomar atitudes precipitadas, e não levou perigo real ao gol do Boavista, que teve Xandão expulso aos 43, mas conseguiu segurar o adversário e garantiu um ponto em casa.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Campeonato Carioca na quinta-feira. A partir das 20h, o Boavista encara o Sampaio Corrêa, em Bacaxá. Pouco depois, às 21h30, é a vez do Vasco encarar o Madureira, na Arena da Amazônia, na estreia oficial do elenco principal na temporada, junto do treinador Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 1 X 1 VASCO

BOAVISTA - André Luiz; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas; Marthã (William Oliveira), Caetano (Resende) e Zé Mateus; Matheus Alessandro (Abner Vinícius), Raí (Erick Flores) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Caio Zanardi.

VASCO - Daniel Fuzato; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis (Walace); Hugo Moura, Matheus Carvalho, Jean David (Riquelme) e Maxime Dominguez (Andrey); Serginho (Sforza) e Bruno Lopes. Técnico: Ramon Lima (Interino).

GOLS - Zé Vitor, aos 20 minutos do primeiro tempo; Walace, aos 25 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Raí e Marthã (Boavista); Sforza e Souza (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Xandão (Boavista).

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).