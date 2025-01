UFC 311: Jailton Malhadinho nocauteia Spivac no primeiro round e desafia Ciryl Gane

Jailton Almeida provou que pertence ao topo da categoria dos pesos-pesados mais uma vez. Neste sábado (18), o brasileiro entrou em ação no card principal do UFC 311, em Los Angeles (EUA), contra Serghei Spivac. E com uma performance acima da média, 'Malhadinho' derrotou o rival da Moldávia ainda no primeiro round, via nocaute técnico.

O resultado fez o peso-pesado baiano voltar a ter uma sequência positiva dentro do Ultimate. Além disso, Malhadinho parece já ter planos para seu futuro na empresa. Com o microfone em mãos, o brasileiro não titubeou para desafiar Ciryl Gane, número 2 do ranking e ex-campeão interino da divisão.

"Primeiramente, vamos lá Las Vegas! Me desculpem, Los Angeles (risos). Amo vocês, Los Angeles! Minhas condolências às vítimas (dos incêndios) de Los Angeles. Vim para dar um show. E Ciryl Gane, não corra de mim novamente. Estou aqui pronto para você, guerreiro! França vs Brasil, onde você quiser! E quero um bônus, Dana!", bradou o peso-pesado baiano, ainda no octógono, após sua vitória.

A luta

Malhadinho iniciou o duelo tomando a iniciativa, chutando as pernas de Spivac. Na curta distância, o atleta da Moldávia aplicou uma bela queda de quadril, caindo por cima. Atento, o brasileiro passou a travar os braços do rival, para evitar sofrer com o 'ground and pound'. Em seguida, com uma bela raspada, Jailton reverteu a situação e passou a trabalhar na montada. Após uma transição, o baiano atacou as costas de Serghei, de olho em um mata-leão. Mas Spivac surpreendeu e conseguiu sair da pegada, levando a luta para a trocação. De pé, porém, foi o brasileiro que levou vantagem, balançando o moldavo, que sucumbiu. No solo, Malhadinho castigou no 'ground and pound' e, nos segundos finais do round, viu o árbitro interromper o combate.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Jailton Malhadinho venceu Serghei Spivac por nocaute técnico no primeiro round



Kevin Holland venceu Reinier De Ridder por finalização no primeiro round



Raoni Barcelos venceu Payton Talbott por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Zachary Reese por nocaute no primeiro round

Bogdan Guskov venceu Billy Elekana por finalização no segundo round

Grant Dawson venceu Diego Ferreira por decisão unânime

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime