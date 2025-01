Transmissão ao vivo de São Bernardo x RB Bragantino: veja onde assistir

São Bernardo e Red Bull Bragantino duelam hoje (19), às 16h (de Brasília), no Primeiro de Maio, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O UOL Play (streaming) transmite o jogo. Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Red Bull Bragantino estreou com revés. O Massa Bruta recebeu o Corinthians, saiu na frente do placar, mas acabou tomando a virada (2 a 1).

Por outro lado, o São Bernardo venceu na rodada inaugural. Fora de casa, o Bernô superou o Água Santa por 2 a 1.

São Bernardo x Red Bull Bragantino -- Paulistão 2025