Titular na estreia, João Pedro Tchoca pode ser peça importante para 2025

A temporada de 2025 pode ser especial para o zagueiro João Pedro Tchoca. Após um empréstimo bem-sucedido ao Ceará em 2024, o jogador de 21 anos retornou ao Corinthians e foi titular na estreia da equipe no Paulistão, ganhando um voto de confiança do técnico Ramón Díaz e de seu auxiliar, Emiliano.

João foi emprestado ao Ceará após ser considerado a sexta opção na defesa corintiana. O zagueiro disputava posição com André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique, Félix Torres e Caetano.

No período em que esteve no Ceará, terminou a Série B como titular e atleta fundamental no esquema do técnico Léo Condé.

Para 2025, a diretoria do Corinthians decidiu não renovar com Caetano, que deixou a desejar em alguns momentos. Além disso, o equatoriano Félix Torres ainda não convenceu, já que teve muitas performances inseguras em 2024. Assim, João Pedro Tchoca pode cavar um espaço na briga pela defesa.

João Pedro Tchoca sempre teve destaque na base do Corinthians e foi o principal zagueiro na campanha vitoriosa do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado.

Com Tchoca disponível, o Corinthians enfrentará o Velo Clube neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Paulistão. O zagueiro pode ser escalado novamente por Ramón Díaz, que ainda poupa titulares neste início de temporada por questões físicas.