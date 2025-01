São Paulo x Flamengo na FC Series vai passar na TV? Onde assistir

Do UOL, em São Paulo

São Paulo e Flamengo duelam hoje (19), às 17h (de Brasília), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, pela FC Series.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), sportv (TV fechada) e TNT Sports (Youtube) transmitem a partida.

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na estreia. Agora, Zubeldía vai mandar a campo uma equipe diferente. Nove jogadores voltaram ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista. Machucado, Luiz Gustavo também é ausência.

Flamengo faz a sua primeira partida com o elenco principal em 2025. Porém, ainda não deve contar com Arrascaeta, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Léo Pereira também é desfalque.

São Paulo x Flamengo -- FC Series