São Paulo e Flamengo têm início animado, mas não saem do zero nos EUA

Do UOL, no Rio de Janeiro

São Paulo e Flamengo fizeram um jogo animado, especialmente no primeiro tempo, mas não saíram do 0 a 0 em jogo amistoso pela FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. O duelo aconteceu neste domingo no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, atual casa do Inter Miami, time de Lionel Messi.

Foi um bom público na partida, com 16.508 presentes. O estádio tem capacidade para 19 mil pessoas. Foi a estreia dos cariocas na temporada e a segunda partida dos paulistas, que também empataram no primeiro jogo.

Os clubes retornam ao Brasil. O São Paulo deve chegar na terça-feira e joga pelo Paulista diante do Guarani, na quinta. Reservas e destaques da Copinha encaram o Botafogo-SP, amanhã (20). O Flamengo volta logo após a partida e os titulares estreiam no Carioca no sábado, contra o Volta Redonda, em Brasília. O time alternativo ainda enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo, e o Bangu na quarta.

O São Paulo teve um banco de reservas mais enxuto. O clube decidiu pelo retorno de nove jogadores ao Brasil para a disputa do Campeonato Paulista. Por isso, o time também já entrou em campo com um planejamento da minutagem dos atletas.

Arrascaeta ainda foi desfalque do Fla. O uruguaio segue em recuperação da artroscopia no joelho direito e esteve no estádio ao lado de Luis Suárez assistindo a partida, mas não entrou. Léo Pereira foi liberado após uma morte na família.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo bom, intenso e acelerado, nem parecendo que se tratava de jogo de pré-temporada. O Flamengo começou melhor e teve algumas chances, mas, sem um centroavante de origem, pecou no último passe. Alcaraz, que ficou mais como um 9, foi pouco acionado e só conseguiu ter uma boa chegada no último minuto antes do intervalo. Depois que o São Paulo ajustou a marcação, o rubro-negro encontrou mais dificuldades.

O São Paulo ficou bem mais agressivo e apostou nos erros do Flamengo para crescer na parte final. O tricolor acumulou várias chegadas em sequência por saídas de bola equivocadas do rubro-negro e teve a grande chance do jogo com cabeçada de Calleri, mas não teve sucesso para marcar. Enquanto isso, Zubeldía estava revoltado com as marcações da arbitragem. O clima esquentou nos últimos minutos. Foram várias faltas e ainda houve uma confusão entre De la Cruz, Pablo Maia e Wesley.

O Flamengo voltou quase completamente mudado para o segundo tempo, e o São Paulo se mexeu mais devagar. Filipe Luís manteve apenas Matheus Gonçalves na ponta, mas apenas até os 15 minutos. Já Zubeldía deslocou Oscar para a esquerda e Luciano entrou pelo meio com Ferreirinha na direita. Bobadilla também foi novidade. Na casa dos 20 minutos, Oscar e Calleri saíram para as entradas de Erick e André Silva. Patryck também ganhou alguns minutos no fim.

O jogo ficou mais sonolento na segunda etapa. Luciano precisou ser substituído depois de um choque na cabeça. O atacante fez a dividida aos 23 minutos e ficou sangrando bastante. Ele até colocou a touca de natação, mas indicou que não conseguiria ficar. Com a bola rolando, o Fla teve maior posse de bola, mas as chances diminuíram um pouco e o São Paulo foi ligeiramente melhor. Bastante mexidas, as equipes não foram tão perigosas e exigiram menos dos goleiros.

Lances importantes

Arriscou. Aos sete minutos do primeiro tempo, Calleri se antecipou a Leo Ortiz após cruzamento e desviou, mas Rossi defendeu.

Perdeu. Aos nove, O Flamengo saiu em jogada rápida e De la Cruz deu uma linda enfiada de bola para Wesley. Ele partiu para o ataque e saiu cara a cara com Jandrei, que salvou.

De longe. Aos 12, Pulgar deu um chute forte de muito longe, mas Jandrei saiu bem para fazer bonita defesa.

Loucura. Aos 28, o Flamengo saiu jogando errado, Pablo Maia pegou a bola na entrada da área e acabou sendo derrubado por De la Cruz. O árbitro deu a vantagem, mas Carbone bloqueou a finalização de Ferreirinha.

Quase complicou. Aos 36, De la Cruz cobrou falta na área e Calleri subiu para desviar de cabeça, mas quase fez gol contra. A bola tirou tinta da trave.

Incrível. Aos 40, o São Paulo criou a grande chance do primeiro tempo. Ferreirinha fez um cruzamento perfeito para Calleri, que cabeceou e obrigou Rossi a fazer uma grande defesa.

Perto. Aos 44, Wesley cruzou da direita e Alcaraz cabeceou no cantinho, mas Jandrei fez boa defesa.

Soltou a bomba. Aos 14 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas recebeu na esquerda, puxou para o meio e tentou dar um chutaço de longe, mas acabou isolando.

Muito perto. Aos 30, Ferreirinha cruzou para Erick na área. Ele dominou e bateu, a bola desviou e quase entrou.

Foi bem. Aos 45, Erick recebeu na direita e rolou para Bobadilla livre na entrada da área. Ele bateu de primeira e a bola passou perto do travessão.

Ficha técnica

São Paulo x Flamengo - amistoso

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 17h

Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)

Árbitro: Alexis da Silva (EUA)

Assistentes: Mike Nickerson (EUA) e Seun Yinka-Kehinde (EUA)

Cartões amarelos: De la Cruz, Gerson (FLA), Alisson, Zubeldía (SAO)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

São Paulo: Jandrei, Igor Vinícius, Ruan, Allan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Alisson e Pablo Maia (Bobadilla); Lucas (Luciano (Marcos Antônio), Oscar (Erick) e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Wesley (Varela), Léo Ortiz (Cleiton), Carbone (João Victor) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan), Alcaraz (Plata) e Gerson (Luiz Araújo); Matheus Gonçalves (Pablo Lucio) e Bruno Henrique (Michael). Técnico: Filipe Luís.