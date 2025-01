São Paulo e Flamengo ficam no 0 a 0 em despedida da pré-temporada nos EUA

São Paulo e Flamengo empataram sem gols neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos EUA, pela FC Series, torneio que vem servindo de pré-temporada para alguns clubes brasileiros. Foi o último compromisso das equipes em território norte-americano.

A partida foi a primeira em que Luis Zubeldía e Filipe Luís ensaiaram o time titular de São Paulo e Flamengo, respectivamente, para a temporada de 2025. A falta de ritmo de jogo, porém, fez com que as equipes não saíssem do 0 a 0 no placar.

O elenco do São Paulo retorna para o Brasil no início desta semana e já ficará à disposição para o jogo contra o Guarani, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Paulistão. Será o primeiro compromisso oficial do Tricolor em seu estádio, com a sua torcida, em 2025. O Flamengo, por sua vez, pode ter força máxima na partida do próximo sábado, contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes disso, o Rubro-Negro encara o Nova Iguaçu, neste domingo, e o Bangu, na quarta, ambos os jogos em São Luís do Maranhão, pelo Campeonato Carioca, com uma formação alternativa.

O jogo

São Paulo e Flamengo protagonizaram um primeiro tempo bastante equilibrado. Os primeiros minutos foram marcados pelo domínio rubro-negro, mas aos poucos o Tricolor tratou de ir se soltando em campo, tanto é que acabou criando uma boa chance de gol antes do rival. Aos oito, Enzo Díaz fez o cruzamento pela esquerda, e Calleri, livre, dentro da área, completou de primeira, mas o goleiro Rossi fez a defesa.

O Flamengo respondeu pouco depois, quando Wesley recebeu passe em profundidade e percorreu todo o campo de ataque livre de marcação, invadindo a área e batendo em cima do goleiro Jandrei. Ótima oportunidade desperdiçada pelo lado do Flamengo.

Depois disso, as equipes voltaram a agredir mais na reta final do primeiro tempo. Aos 37, o Flamengo quase abriu o placar em cobrança de falta de De La Cruz. Calleri subiu para cabecear e afastar o perigo, mas quase jogou contra o próprio gol.

Já aos 40 foi a vez de Ferreira fazer o cruzamento da direita, na medida para Calleri chegar cabeceando forte, obrigando o goleiro Rossi a fazer grande defesa para evitar o gol do São Paulo.

Antes do intervalo o Flamengo ainda conseguiu assustar novamente. Aos 45, Jandrei faz grande defesa para evitar o primeiro gol do Flamengo, voando no cantinho e interceptando a cabeçada de Alcaraz após cruzamento de Wesley.

Segundo tempo com mudanças

O Flamengo promoveu cinco alterações no intervalo, enquanto o São Paulo realizou apenas duas. No decorrer do segundo tempo, ambos os treinadores seguiram realizando outras mudanças em suas equipes, mas o placar seguia inalterado: 0 a 0.

Um dos jogadores que entraram ao longo da etapa complementar foi Luciano, mas sua permanência no campo durou pouco. Aos 25 minutos do segundo tempo o atacante sofreu um choque na disputa de bola e levou a pior, abrindo o supercílio. O camisa 10 do São Paulo recebeu atendimento médico, porém, pouco depois sinalizou ao banco de reservas que precisava ser substituído, dando lugar a Marcos Antônio.

Na reta final do segundo tempo, o São Paulo ainda teve uma chance de garantir a vitória com Erick, que recebeu de Ferreira dentro da área, dominou e bateu colocado, mas a bola desviou na defesa do Flamengo e saiu pela linha de fundo. Assim, coube às equipes se conformarem com o empate sem gols em Fort Lauderdale diante de mais de 16 mil torcedores.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 0 FLAMENGO

Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)



Data: 19 de janeiro de 2025, segunda-feira



Horário: 17h (de Brasília)



Árbitro: Alexis da Silva



Assistentes: Mike Nickerson e Seun Yinka-Kehinde

Cartões amarelos: De La Cruz, Gerson (Flamengo); Alisson (São Paulo)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Oscar (Erick); Lucas (Luciano) (Marcos Antônio), Ferreira e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha); Wesley (Varela), Léo Ortiz (Cleiton), Carbone (João Victor) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araújo), De La Cruz (Allan) e Gerson (Michael); Matheus Gonçalves (Pablo Lucio), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Alcaraz (Plata).



Técnico: Filipe Luís.