São Bernardo bate Red Bull Bragantino de virada e mantém 100% no Paulistão

Em jogo movimentado de cinco gols, o São Bernardo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 neste domingo pela segunda rodada do Paulistão. Fabrício Daniel foi o destaque com dois gols em partida realizada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Com o resultado, o São Bernardo segue 100%, já que vinha de vitória na estreia diante do Água Santa, por 2 a 1. Assim, tem seis pontos e lidera o Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.

Já o Red Bull Bragantino segue sem pontuar, pois também perdeu na estreia para o Corinthians, por 2 a 1. Com isso, amarga a lanterna (4º) do Grupo B, que conta com Guarani, Santos e Portuguesa.

São Bernardo e Red Bull Bragantino protagonizaram um primeiro tempo bem movimentado e com quatro gols. A primeira chance foi dos mandantes, em chute cruzado de Guilherme Queiroz, mas Cleiton fez grande defesa.

Quem abriu o placar, porém, foi o Red Bull Bragantino, aos 21 minutos. Após tiro de meta, Henry Mosquera ficou com bola na direita, avançou e cruzou, encontrando Vinicinho para completar.

Mas o empate não demorou muito para sair. Aos 33 minutos, Fabrício Daniel arriscou de fora da área e acertou o cantinho para deixar tudo igual. Entretanto, aos 41 minutos, o Red Bull Bragantino voltou à frente com gol praticamente igual ao primeiro. Tiro de meta cobrado por Cleiton, Henry Mosquera ficou com a bola e cruzou, encontrando novamente Vinicinho.

Sem desistir, o São Bernardo quase empatou com Guilherme Queiroz. Cleiton defendeu e a bola ainda bateu na trave. Depois, o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR e Léo Jabá converteu aos 49 minutos.

A etapa final começou da mesma forma: com gol. Aos sete minutos, Fabrício Daniel marcou seu segundo gol e deixou o São Bernardo na frente do placar: 3 a 2. Ele recebeu na entrada da área e chutou forte e rasteiro para vencer o goleiro.

A partir daí o jogo diminuiu de ritmo, apesar de várias mudanças dos dois times. Atrás do placar, o Red Bull Bragantino teve mais iniciativa, mas pecou nas finalizações, como nas chances de Isidro Pitta, que bateu fraco, e de Andrés Hurtado, para fora.

Já no final, duas chances perigosas. Guilherme Lopes limpou a marcação na esquerda da área, e chutou forte, mas para fora. Depois, Isidro Pitta cabeceou na trave. Com isso, a vitória do São Bernardo foi confirmada.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 2 RED BULL BRAGANTINO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete (Augusto); Rodrigo Ferreira, Romisson (Kady), Lucas Lima e Pará; Léo Jabá (Lucas Rian), Guilherme Queiroz (Lucas Tocantins) e Fabrício Daniel (Hugo Sanches). Técnico: Ricardo Catalá.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Eduardo Santos (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Lucas Cunha (Guilherme Lopes) e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (André Júnior), Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Gustavinho; Vinicinho (Eduardo Sasha), Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Vinicinho, aos 21, Fabrício Daniel, aos 33, Vinicinho, aos 41, e Léo Jabá, aos 49 minutos do primeiro tempo; Fabrício Daniel, aos sete do segundo.

CARTÃO AMARELO - Léo Jabá (São Bernardo).

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

RENDA - R$ 35.400,00.

PÚBLICO - 1.018 pagantes.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).