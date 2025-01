Raphinha revela ajuda psicológica e diz estar vivendo o melhor momento da carreira no Barcelona

O brasileiro Raphinha revelou que procurou ajuda psicológica para recuperar a confiança no Barcelona após uma temporada de altos e baixos do clube. O atacante também precisou suportar a pressão de ser um dos principais jogadores da seleção brasileira, que enfrentou dificuldades nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Por causa das dificuldades pelas quais passei, acabei procurando um profissional que pudesse me ajudar a entender o que eu estava sentindo. Nesta temporada, a confiança mudou, a maneira de pensar mudou. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira", afirmou em entrevista à Uefa.

Raphinha explicou o que sentiu na última temporada, o que o levou a buscar ajuda profissional. "A verdade é que me sinto muito feliz e privilegiado por poder dizer que sou um dos capitães do Barça. Se você tivesse me perguntado na temporada passada se eu esperava isso, eu teria dito que não. Naquele momento, a nível individual, não me sentia seguro, não era consistente nos meus jogos."

O atacante ainda contou que se inspirou em ídolos brasileiros para continuar sua trajetória no futebol profissional. "Lembro-me de ter visto grandes ídolos brasileiros. Ver o que eles faziam no campo era espetacular. Foi uma motivação para eu perseguir meu sonho."

Sem Raphinha, o Barcelona empatou com o Getafe por 1 a 1, neste sábado, fora de casa. O time catalão ocupa a terceira posição no Campeonato Espanhol, com 39 pontos, atrás do Real Madrid (46) e do Atlético de Madrid (44).

O Barcelona volta a campo nesta terça-feira, às 17h, diante do Benfica, no estádio da Luz, pela Liga dos Campeões. O time catalão é o vice-líder, com 15 pontos, três a menos do que o Liverpool.