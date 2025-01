Grêmio derruba Palmeiras, impede Dérbi e mantém sonho de título inédito

O Grêmio fez jus ao apelido de Imortal, venceu o Palmeiras por 3 a 2 em um jogaço na Arena Barueri e manteve o sonho do título inédito da Copinha mais vivo do que nunca. O alviverde, por outro lado, está eliminado nas quartas de final.

Erick Belé abriu o placar para os paulistas, mas o Tricolor virou ainda no 1° tempo com gols de Pedro Gabriel e Gabriel Mec.

O Palmeiras ainda chegou a empatar com Riquelme Fillipi, mas Luis Eduardo garantiu a vitória gremista já na casa dos 40 minutos da etapa final.

O adversário gaúcho na semifinal é o atual campeão do torneio: o Corinthians. O alvinegro bateu o Vasco em Santo André e também está entre os quatro sobreviventes na luta pelo título — São Paulo e Criciúma completam a tabela. O dérbi, portanto, não vai acontecer.

Como foi o jogo

O Palmeiras iniciou a partida de maneira mais proativa e abriu o placar a partir de uma jogada de Gilberto. O lateral-direito arrancou um escanteio em finalização desviada, partiu para a cobrança e encontrou Erick Belé, que subiu mais do que todo mundo e abriu o placar: 1 a 0.

Os paulistas insistiram pelos lados do campo e quase ampliaram o marcador com Arthur. O problema para o camisa 6 é que Ygor, goleiro adversário, se esticou para defender o chute cruzado e espalmou a bola para a linda de fundo.

O Grêmio empatou com uma ajudinha do goleiro Deivid: em contra-ataque, Tiago acionou Pedro Gabriel, que conduziu com liberdade e, de muito longe, bateu ao gol palmeirense antes de igualar o placar na Arena Barueri.

Jogadores do Grêmio celebram gol marcado sobre o Palmeiras na Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

A virada gaúcha saiu aos 39 minutos em novo contra-ataque — desta vez, com azar do camisa 1 alviverde. Gabriel Mec, um dos destaques gremistas nesta Copinha, recebeu lançamento, cortou para o meio e carimbou a trave adversária. A bola, caprichosamente, bateu nas costas de Deivid antes de ultrapassar a linha: 2 a 1.

O jogo não foi para o intervalo com empate por capricho após lambança do zagueiro Nathan, que acabou dando um passe de cabeça para Figueiredo enquanto o goleiro Ygor estava fora do gol. O meia do Palmeiras caprichou, mas viu a bola bater no travessão antes de ser afastada pelos rivais.

O alviverde voltou dos vestiários "on fire" e demorou 28 segundos para, finalmente, empatar: Edney recebeu lindo passe e, já na linha de fundo, cruzou na medida para Riquelme Fillipi concluir de primeira e cravar o 2 a 2.

Riquelme Fillipi, do Palmeiras, comemora gol marcado sobre o Grêmio em duelo da Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

A virada quase veio com Figueiredo, que voltou a acertar a trave — desta vez, aos 21 minutos. O meia recebeu passe de Erick Belé e encheu o pé, mas errou o alvo por centímetros.

O Grêmio colocou água no chope do Palmeiras usando a arma paulista: os cruzamentos para a área. Em escanteio da direita, Luis Eduardo estufou as redes após bate-rebate e fez a alegria da minoria presente na Arena Barueri.