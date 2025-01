Palmeiras adota cautela com a parte física dos jogadores e estipula prazo para ter elenco completo; veja

O Palmeiras tem adotado cautela quanto à parte física dos jogadores por conta da curta pré-temporada e o pouco tempo de descanso entre os jogos do Campeonato Paulista. O plano da comissão técnica é volta a relacionar o elenco completo para os jogos assim que os atletas reunirem as condições ideais de preparação.

A tendência, segundo o técnico Abel Ferreira, é que isso ocorra a partir da sexta ou sétima rodada. Tendo esses prazo como referência, o Palmeiras encara no Paulista até lá o Santos (fora), Novorizontino (casa) e RB Bragantino (casa). O Verdão passaria a usar o elenco completo contra o Guarani (fora) ou no Derby, que será disputado no Allianz Parque. No cenário mais pessimista, os atletas retornariam em sua totalidade diante do Água Santa (fora).

"Eu acredito que em quatro, cinco jogos, os jogadores poderão estar próximos daquilo que são suas capacidades físicas. Quanto ao ritmo de jogo, ele só se ganha jogando, não tem outra forma. Nós vamos continuar assim, temos que preparar nossa equipe, competir", disse o treinador na entrevista coletiva após o empate com o Noroeste.

Nesse período de rodízio, o Palmeiras tem utilizado garotos da base na composição da equipe. No último sábado, o jovem Thalys anotou o gol de empate em Bauru, enquanto Luis Benedetti e Luighi foram titulares.

A comissão técnica ainda espera mais reforços para esta janela de transferências. Abel Ferreira deixou claro, por exemplo, que vê necessidade na contratação de um atacante de ofício, tendo em vista o mau momento de Flaco López e a indefinição quanto ao futuro de Rony.

Além do empate com o Noroeste, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0, na estreia, no Allianz. O Verdão está em busca do tetracampeonato estadual, feito que seria inédito na era profissional do futebol paulista.