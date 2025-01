Seis! Na Série A, Mirassol dá show e goleia o Água Santa no Paulistão

O Mirassol teve uma atuação de gala, digno de time da elite nacional, ao golear o Água Santa por 6 a 0, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Paulistão. Com muita intensidade, abriu 2 a 0 em seis minutos e depois não diminuiu o ritmo.

Esta goleada reabilitou o Mirassol da derrota para o Santos, por 2 a 1, na estreia da temporada, quinta-feira, na Vila Belmiro. Agora soma três pontos no Grupo A. O Água Santa segue sem pontuar no Grupo C, porque na primeira rodada perdeu por 2 a 1 para o São Bernardo, em Diadema.

O início do Mirassol foi arrasador, marcando dois gols em seis minutos. O primeiro saiu aos dois, com Gabriel, que após rebote da defesa, driblou um marcador e chutou com a perna esquerda. Ele mesmo marcou o segundo aos seis, num lance parecido. Dentro da área, ajeitou a bola e bateu de esquerda.

O Água Santa sofreu uma baixa aos 23 minutos quando o VAR alertou o árbitro Matheus Delgado Candançan sobre uma entrada por trás de Guilherme Lazaroni em cima de Negueba. O lateral acabou expulso. O técnico Marcelo Cabo ainda tentou organizar seu time com a entrada do lateral Renan Castro no lugar do meia Marco Antônio, no entanto, não conseguiu segurar a pressão adversária.

Com um jogador a mais, o time da casa passou a ter mais força ofensiva. O terceiro gol saiu aos 42 minutos. Após levantamento do lado esquerdo, Iury Castilho tentou dominar a bola de costas, mas ela escapou. A sobra ficou para Negueba, que ajeitou e bateu cruzado. Chico Kim marcou o quarto aos 46, tocando de cabeça o levantamento de Gabriel, que recuperou uma bola na saída errada do visitante.

O Água Santa voltou para o segundo tempo para tentar segurar o ímpeto do Mirassol, porém, levou logo o quinto gol, aos dois minutos. Iury Castilho recebeu a bola sem marcação, dominou, entrou na área e chutou forte: 5 a 0.

Com ampla vantagem no placar, o técnico Eduardo Barroca logo fez as cinco substituições no Mirassol, inclusive, para preservar os jogadores do forte calor. Aos poucos, diminuiu o ritmo. Nos acréscimos, marcou o sexto gol num chute forte de fora da área de Guilherme Pato. A bola quicou no chão, ganhou velocidade e impediu a defesa de Igor Vinhas, aos 46 minutos.

Na terceira rodada, o Mirassol vai jogar fora diante do São Bernardo, na quinta-feira. Um dia antes, o Água Santa enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.

