Mirassol e Água Santa correm atrás dos primeiros pontos no Paulistão

Depois de estreias com derrota no Paulistão, Mirassol e Água Santa fazem um equilibrado duelo do interior. Neste domingo, às 16h, se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela segunda rodada. Em 2024, eles se enfrentaram no Canindé e o time de Diadema venceu por 2 a 1.

Novo integrante da elite nacional, o Mirassol perdeu para o Santos por 2 a 1 na quinta-feira, na Vila Belmiro. A expectativa é começar com pé direito dentro de casa, onde mostrou muita força na Série B de 2024, sendo o melhor mandante. Ainda sem pontuar, está no Grupo A com Corinthians, Inter de Limeira e Botafogo.

O técnico Eduardo Barroca admitiu que ainda serão necessários vários ajustes no time, mas a tendência é que mantenha a base da escalação. "A nossa postura foi muito boa, que é consequência do que eu vejo no dia a dia no trabalho. Dá uma diretriz boa para o que queremos na temporada, mas temos muito ainda para ajustar", avaliou.

Apesar de estrear em casa, no Distrital de Inamar, o Água Santa foi superado pelo São Bernardo por 2 a 1 na quinta-feira. Agora busca a reabilitação para tentar repetir a campanha de 2023, quando foi vice-campeão estadual. Em 2024, sequer passou da fase de grupos. O Grupo C ainda tem Noroeste, São Paulo e Novorizontino.

O Água Santa se reapresentou na manhã de sexta-feira, com os titulares fazendo treino regenerativo e o restante com bola. A condição física dos atletas será o principal critério para o técnico Marcelo Cabo escalar o time. É bem provável que haja mudanças para dar ritmo aos jogadores. Os laterais Diogo Batista e Renan Castro, além do atacante Ademilson, por exemplo, podem iniciar jogando.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X ÁGUA SANTA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Iury Castilho, Guilherme Pato e Matheus Davó. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Fábio Sanches, Lucas Rocha e Guilherme Lazaroni; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias e Marco Antônio; Willen e Robinho.

Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol.