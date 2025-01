Milton Leite em sua volta à narração pelo UOL: 'Senti falta das pessoas'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após cinco meses longe da narração, Milton Leite volta ao microfone e será a voz do UOL Play na transmissão ao vivo do Campeonato Paulista. Sua estreia está marcada para esta segunda-feira (20), às 20h, na partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo.

Ao seu lado, nos comentários, estarão dois antigos companheiros: André Hernan — com quem conviveu por longos anos no Grupo Globo — e José Trajano, simplesmente o responsável por contratá-lo na Espn e quem lhe abriu as portas para ser narrador esportivo de vez.

Tem uma história interessante. Eu comecei na extinta TV Jovem Pan, de 90 até 94. Quando saí de lá, a Espn estava começando a montar sua equipe. O Juca Kfouri (colunista do UOL) falou para o Tajano: 'você precisa dar uma olhada nesse cara'. E foi assim que o Trajano me convidou. Primeiro fui para fazer cobertura de férias do Paulo Soares, aí acabei ficando. O Juca e o Trajano têm responsabilidade grande. A narração esportiva nem era o meu foco principal, eu fazia um programa de variedades na Jovem Pan, mas depois que entrei na Espn, decidi pela narração esportiva

Milton Leite

Além de Trajano, Kfouri e Hernan, Milton Leite reencontrará no UOL outras amizades que construiu ao longo de seus quase 47 anos de carreira, como os colunistas Milly Lacombe, PVC, Walter Casagrande, entre outros.

E foi justamente esse convívio com os amigos nos bastidores que ele sentiu mais falta quando esteve ausente das narrações.

Reencontrar os dois (Trajano, Kfouri), o Hernan, com quem trabalhei anos na Globo, com o PVC, com quem trabalhei na Espn e Globo... A Milly (Lacombe), uma amiga querida. Quando saí da TV achei que ela ia me fazer muita falta, pois gosto muito de narrar jogo, estar no estádio, mas o que mais senti falta são as pessoas, estar com as pessoas, a resenha. E fazer isso com amigos é muito mais fácil

"A vida tem outras coisas"

Milton Leite decidiu deixar a Globo após 19 anos para ter mais tempo com a família. Neste período, se aproximou de esposa, filhas e netos, algo que o renovou para o retorno aos microfones.

Eu estou cinco meses sem trabalhar. Faço 47 anos de carreira em fevereiro e nunca fiquei mais que um mês parado, que é quando tirava férias. Nunca fiquei desempregado. É uma experiência nova, me aproximei muito das minhas filhas, da minha mulher e dos meus netos. Percebi que o trabalho é importante, me faz falta, mas a vida tem outras coisas, ainda mais na minha idade

Os bordões estarão de volta

Milton Leite eternizou alguns bordões como o "olha a batida", "que beleza", "que fase", "agora eu se (sic) consagro", entre outros, algo que o público do UOL terá o privilégio de matar a saudade no Campeonato Paulista, pois até mesmo ele está sentindo falta.

Já fazem parte da minha vida. Não saberia fazer de outro jeito. Fiquei cinco meses sem narrar e eu mesmo estou sentindo falta deles. Se não estiverem presentes, não serei eu

Milton Leite

Reencontro com a turma da Espn: "São fundamentais. Aprendi muito com eles. Hoje enfrentando um mercado que é completamente diferente de quando fui para a Espn. A TV por assinatura estava começando naquela época. Hoje tem o streaming, Youtube, aplicativos, "trocentos" jeitos de se transmitir. Os direitos se pulverizaram, mas para quem gosta de transmissão bem feita, experiência, conhecimento que esses caras têm, o UOL vai entregar um prato cheio".

Tem que se divertir: "É o jeito que penso. Para nós que estamos transmitindo, temos a preocupação com a informação, análises, critérios bem definidos... Mas para a pessoa que assiste, é entretenimento, ela quer se divertir. A gente provoca emoção. Enquanto estamos fazendo esse trabalho de jornalismo, tem que entreter aquela pessoa. Se eu não estiver me sentindo bem, me divertindo, provavelmente não vou conseguir divertir o cara que está assistindo. Tem que estar bem".

