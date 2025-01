Merab Dvalishvili derrota primo de Khabib e mantém cinturão dos galos no UFC 311

O co-main event do UFC 311 foi construído repleto de rivalidade e troca de farpas, como foi possível perceber durante a coletiva de imprensa do card em Los Angeles (EUA). E, dentro do octógono, neste sábado (18), Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov fizeram jus à expectativa e travaram uma batalha de 25 minutos. Após os cinco rounds programados, prevaleceu o gás do campeão, que superou, de virada, o primo de Khabib na decisão unânime dos juízes e manteve o cinturão dos pesos-galos (61 kg) sob sua posse.

Com o resultado, Merab se tornou o primeiro competidor a vencer Umar, que perdeu sua invencibilidade no MMA profissional, ficando com um cartel de 18-1. O primo de Khabib começou melhor o confronto, mas acabou cansando nos assaltos finais e viu o campeão tomar as rédeas da luta. Considerado azarão para o duelo, Dvalishvili revelou que aceitou entrar em ação lesionado, para surpresa dos fãs presentes na arena.

"Muito obrigado a todos que vieram aqui. Vocês me conhecem, eu sou a máquina (de cardio). Quando aceitei essa luta, com apenas seis semanas, estava machucado. Mas sei que o UFC precisa de mim. Hoje eu estava bem, mas no camp, no treinamento não. Com dor na perna, dor na lombar. Umar é um grande lutador, muito duro. Ele me chamou de velho, talvez eu seja, mas trabalho duro todos os dias. Sou das antigas. O mundo inteiro estava contra mim, mas não me importei com isso. Saí de uma pequena vila na Geórgia e acredito em mim mesmo. Estou muito orgulhoso de mim mesmo. Te amo, Geórgia!", declarou Merab, ainda no octógono, logo após vencer.

A luta

Depois de alguns segundos de estudo, Umar quebrou o gelo e desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute na linha de cintura. Na sequência, o russo voltou a atacar, dessa vez com uma sequência de jab e direto. Em resposta, Merab tentou aplicar uma queda, mas acabou se embolando na tentativa. Na curta distância, os competidores trocaram cruzados, mas sem efetividade. Mais rápido, o primo de Khabib tentou levar a luta para o solo, mas viu o campeão defender bem a investida. Nos segundos finais da parcial, o russo balançou o georgiano com um direto limpo no rosto.

Um pouco mais comedidos na volta para o segundo assalto, os atletas trocaram diretos na longa distância. Uma vez na curta, o campeão e o desafiante trocaram golpes francos, em alta velocidade. No tempo certo, Merab atacou as pernas de Umar, mas viu o russo reverter a investida e cair em suas costas. Na sequência, Dvalishvili se desvencilhou e ficou de pé novamente. Na pressão, o georgiano tentou grampear o primo de Khabib contra a grade, mas sem sucesso.

Sem abrir mão de seu estilo, Dvalishvili tentou buscar a queda no início do terceiro round, mas Umar conseguiu se manter de pé. Na trocação, o russo se mostrou sempre um passo à frente. Em resposta, o campeão enfim conseguiu derrubar Nurmagomedov, que rapidamente se reergueu. Na reta final, foi a vez do primo de Khabib cinturar e colocar Merab para baixo.

Dvalishvili começou a quarta parcial marchando para frente, ao melhor estilo carrapato, mergulhando nas pernas de Umar repetidas vezes, com algumas quedas bem-sucedidas. Sentindo o bom momento, o campeão cresceu também na trocação, balançando o russo com alguns cruzados. Visivelmente mais cansado, o primo de Khabib passou a andar para trás. No minuto final, Merab conseguiu colocar a luta para baixo e, pela primeira vez, controlar Nurmagomedov no solo até o soar do gongo.

Tentando surpreender, Merab lançou um soco rodado no início do quinto e último assalto. Com um gás infinito, o campeão continuou se lançando nas pernas do desafiante, que batalhava para se manter de pé. Quando o russo buscou a queda, Dvalishvili negou com um 'sprawl' no tempo certo. Com um wrestling em cadeia, o georgiano manteve o ritmo alto para desgastar ainda mais o primo de Khabib. Confiante, Merab balançou Umar com um cruzado e, para fechar com chave de ouro, derrubou o rival nos segundos finais do confronto.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Merab Dvalishvili venceu Umar Nurmagomedov por decisão unânime



Jiri Prochazka venceu Jamahal Hill por nocaute técnico no terceiro round



Jailton Malhadinho venceu Serghei Spivac por nocaute técnico no primeiro round



Kevin Holland venceu Reinier De Ridder por finalização no primeiro round



Raoni Barcelos venceu Payton Talbott por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Zachary Reese por nocaute no primeiro round

Bogdan Guskov venceu Billy Elekana por finalização no segundo round

Grant Dawson venceu Diego Ferreira por decisão unânime

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime