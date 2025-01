Mbappé faz 2, Rodrygo marca, e Real Madrid vence Las Palmas para liderar o Espanhol

Kylian Mbappé brilhou ao marcar dois gols, e Rodrygo também deixou sua marca, na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti assumiu a liderança da competição, ultrapassando o Atlético de Madrid na tabela.

Para assumir a primeira posição, o Real contou com a derrota do Atlético de Madrid, que perdeu para o Leganés por 1 a 0, neste sábado. O time merengue chegou aos 46 pontos, dois a mais do que a equipe de Diego Simeone, que tem 44. O Las Palmas, por sua vez, permaneceu na 14ª colocação, com 22 pontos.

O Real Madrid aumentou o tabu sobre o Las Palmas, que nunca venceu o rival no Santiago Bernabéu. No retrospecto geral, foram 81 confrontos, com 55 vitórias do time merengue, 17 empates e nove derrotas.

A etapa inicial entre Real Madrid e Las Palmas foi bastante agitada. Aos 30 segundos de jogo, no primeiro ataque, a equipe visitante marcou o primeiro gol. Sandro Ramírez cruzou na medida para Fábio Silva, que abriu o placar. O time de Ancelotti respondeu na jogada seguinte. Rodrygo recebeu a bola dentro da área, pelo lado esquerdo, e cruzou rasteiro para Brahim Díaz, que, sozinho, acabou mandando para fora.

O Real pressionou e, aos 17 minutos, Rodrygo foi derrubado dentro da área, pênalti. Na cobrança, Mbappé deixou tudo igual. Aos 32, Brahim Díaz virou a partida. E pouco depois, aos 35, Mbappé fez mais um. O francês recebeu um toque rasteiro de Rodrygo e chutou certeiro para fazer 3 a 1.

Mbappé ainda chegou a marcar o quarto gol, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance. O Las Palmas não conseguiu reagir e foi para o intervalo com desvantagem.

No segundo tempo, o Real Madrid seguiu superior e ampliou aos 11 minutos. Mbappé deixou com Fran García, que cruzou rasteiro para Rodrygo, que fez o seu gol. A situação do time visitante ficou ainda pior aos 16, quando Benito Ramírez foi expulso, deixando o Las Palmas com um jogador a menos.

Com a superioridade numérica, o Real Madrid se impôs ainda mais e teve dois gols anulados, desta vez, marcados por Bellingham e Valverde. O time merengue, então, passou a administrar a vantagem até confirmar a vitória.

Ainda neste domingo, o Athletic Bilbao derrotou o Celta Vigo por 2 a 1 e segue firme na quarta posição, com 39 pontos, deixando o adversário na 13ª colocação, com 24 pontos.