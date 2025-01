Makhachev flerta com três cinturões no UFC, mas veta luta contra Poatan: "Aí já é demais"

Depois da realização do UFC 311, no último sábado (18), Islam Makhachev se consolidou de vez como o número 1 peso-por-peso da organização, com o aval, inclusive, de Dana White. Mas até mesmo para um competidor deste calibre, existem limites de desafios a serem almejados. Isso ficou claro durante a coletiva de imprensa após o show em Los Angeles (EUA). Disposto a ampliar seu legado no MMA profissional, o campeão dos pesos-leves (70 kg) destacou que tem capacidade para conquistar três cinturões no Ultimate, mas foi direto e reto quando questionado sobre um hipotético confronto contra Alex Poatan.

Após finalizar Renato Moicano na luta principal, Islam defendeu seu cinturão pela quarta vez - um recorde dentro da categoria. Soberano até 70 kg, o wrestler russo ressaltou que seria capaz de competir contra, até mesmo, o campeão do peso-médio (84 kg), Dricus du Plessis. Mas ao ser perguntado se cogitaria encarar Poatan, detentor do título dos meio-pesados (93 kg), Makhachev, de forma bem-humorada, vetou imediatamente a possibilidade. O mais provável, entretanto, é que, caso busque o bicampeonato, o pupilo de Khabib Nurmagomedov se aventure primeiro entre os meio-médios (77 kg).

"Não sei quando vai acontecer, mas não vou deixar esse esporte sem um segundo cinturão. Meu objetivo é me tornar bicampeão. Eu posso ser (campeão) de três categorias também. Apenas me dê uma chance. Se eles me derem a chance, eu vou lutar com o Du Plessis, também luto contra ele. Eu juro, se o Dana White me enviar o contrato, luto com ele (Dricus). Não (quero lutar com Poatan), aí já é demais (risos). Eu precisaria da dieta do Cormier para alcançar 90 kg (risos)", declarou Islam.

Do Bronx de olho em revanche

Apesar de sua dominância, Makhachev ainda não teve assegurada a chance de se tornar bicampeão do UFC. Atento a isso, Charles Do Bronx desponta como um forte candidato ao próximo adversário do russo, caso o mesmo permaneça entre os pesos-leves na próxima rodada. Presente 'in loco' na luta de Islam contra Moicano, o ex-campeão brasileiro fez campanha para se tornar o próximo desafiante ao título que já foi seu. Quando se enfrentaram pela primeira vez, em 2022, Charles acabou finalizado por Makhachev.