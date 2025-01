Léo Batista era 'Botafogo doente' e ganhou cabine no Nilton Santos

Ícone do jornalismo esportivo, Léo Batista era torcedor declarado do Botafogo. O locutor morreu aos 92 anos neste domingo, no Rio de Janeiro após complicações complicações de um tumor no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria.

O jornalista deu entrada no no Hospital Rios D'Or no dia 6 de janeiro em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas.

O que aconteceu

Léo Batista virou botafoguense "por acaso" após clássico no Maracanã: "Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando "gol". Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo", conto ao Conversa com Bial, em 2022.

Já fui Botafogo doente. Hoje eu estou doente por causa do Botafogo. Léo Batista, ao Conversa com Bial, em 2022

O jornalista ainda "batiza" uma cabine do estádio Nilton Santos. Em 2019, foi inaugurada a "cabine Léo Batista". O locutor compareceu ao evento e ganhou uma camisa personalizada do clube carioca.

HOMENAGEM A LEO BATISTA! Cabine no Estádio Nilton Santos é batizada com o nome do grande jornalista e botafoguense, que também ganhou uma camisa personalizada do presidente Nelson Mufarrej! Valeu, Leo, você merece! pic.twitter.com/XoLXdm4dBd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 21, 2019

A 'voz marcante' já anunciou a escalação do Botafogo antes de jogos na casa alvinegra. Na beira do gramado, Léo listou os 11 titulares em partidas do time carioca em 2019 e 2021.

QUE MOMENTO!??



A voz marcante do meu escolhido Léo Batista para anunciar a escalação alvinegra no Nilton Santos ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/IDOJTxKP06 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 28, 2021

Em casa! A voz marcante de Leo Batista anunciou a escalação do time alvinegro no Estádio Nilton Santos! pic.twitter.com/6DGzycDoqH ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 21, 2019

Léo Batista participou de vídeo comemorativo do Botafogo após a conquista da Copa Libertadores. Ele foi o locutor escolhido pela BotafogoTV para celebrar o título continental.

O SENHOR DA RAZÃO ANUNCIA: É TEMPO DE BOTAFOGO! ?



O TEMPO QUE SONHÁVAMOS. PELOS QUE AQUI ESTÃO AOS QUE JÁ SE FORAM. NÃO SE EXPLICA, SE SENTE. SOLTE O GRITO! DAS CINZAS VOLTAMOS E CONQUISTAMOS O CONTINENTE. #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/zrGB54Hhas ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024

O torcedor Léo Batista ainda esteve entre o grupo de jornalistas que transmitiu o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha. Ele estreou pelo clube carioca em 19 de julho de 1953, contra o Bonsucesso pelo Campeonato Carioca.