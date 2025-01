Jogo do Santos hoje (19) no Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

Ponte Preta e Santos se enfrentam hoje (19), às 20h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Santos iniciou a caminhada no Paulistão com vitória. Atual vice-campeão, o Peixe recebeu o Mirassol e contou com grande atuação do goleiro Gabriel Brazão para vencer por 2 a 1, na Vila Belmiro.

A Ponte Preta também venceu. Fora de casa, a Macaca superou o Novorizontino por 1 a 0, mesmo passando a maior parte do jogo com um jogador a menos.

Ponte Preta x Santos -- Paulistão 2025