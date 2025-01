De volta aos trilhos, City massacra o Ipswich e entra no G4 do Inglês

A fase ruim do Manchester City parece mesmo ter ficado para trás. Neste domingo (19), no estádio Portman Road, o time de Pep Guardiola passeou diante do Ipswich Town e aplicou uma goleada de 6 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Phil Foden (2) e Kovacic abriram 3 a 0 no primeiro tempo. Depois do intervalo, Doku, Haaland e McAtee fecharam a conta.

Os Citizens chegam a seis partidas de invencibilidade e a 20 gols só nos últimos quatro jogos: 4 a 1 no West Ham (Inglês), 8 a 0 no Salford City (Copa da Inglaterra) e 2 a 2 com o Brentford (Inglês), além, claro, dos seis gols deste domingo (19).

Apesar da boa fase de volta, o City segue distante da liderança (12 pontos), que pertence ao Liverpool, mas ao menos já recupera a sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões (G4). A equipe de Guardiola pula para a quarta colocação, com 38 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Chelsea, que soma 37 e joga nesta segunda-feira (20), contra o Wolverhampton.

O Manchester City agora pensa no PSG. Na quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), os Citizens encaram os franceses no Parque dos Príncipes, pela sétima rodada da Champions League. O time inglês é apenas o 22º da tabela e ainda sonha com a classificação direta para as oitavas de final.